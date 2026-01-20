Mi cuenta

Diario de Ferrol

Concierto emblemático

De la antigua sala Run Rum de Ferrol a la actual Urania, tras 15 años vuelven The Homens

El grupo “picheleiro” de power pop vuelve a escena para repasar sus éxitos y abrir boca de cara a su quinto disco

Redacción
20/01/2026 22:42
The Homens, que permanece con los mismos miembros desde el inicio, recupera las icónicas rayas del videoclip que ganó en Cans
Rocío Cibes
El último concierto que ofreció en la ciudad el grupo compostelano The Homens fue, precisamente, en la sala Run Rum, el espacio que después acogió la Super 8, la Ruido y la actual Urania. Invitados una vez más por la nueva gerencia, estos veteranos del power pop volverán a Ferrol para dar un concierto el viernes 23, a las 22.00 horas.

Las personas que hubieran asistido a aquel encuentro, hace ya 15 años, podrán volver a revivirlo, en gran medida gracias a un trío que mantiene su formación original, que está compuesta por Xocas, a la batería; Le Roi, al bajo, y Martín Wu, en la guitarra y la voz.

Con esta receta, The Homens consiguió convertirse en uno de los grupos más solicitados del panorama gallego, una escena a la que vuelven a dar una sacudida al subir de nuevo a su furgoneta. En su gira, los tres de O Castiñeiriño repasarán sus EPs y otros trabajos que dejaron huella, como “Tres” (2007) y “Cuarta potencia” (2009).

Asimismo, también incluirán en el repertorio de este viernes algunas de las canciones que integrarán lo que puede que constituya, según las previsiones, el próximo otoño, su quinto trabajo discográfico.

Concierto

Una de las señas identitarias de The Homens son las rayas en su vestimenta, un diseño que se popularizó a raíz del lanzamiento del clip de la canción “Calamar”, que fue realizado por Roi Fernández e Isaac Cordal. Este trabajo fue premiado en el Festival de Cans de 2008 y será recuperado para esta segunda vida.

En este enlace a la plataforma woutick se pueden adquirir por anticipado las entradas, que estarán entre los 10 y los 12 euros.

