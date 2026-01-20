Batida de récords na primeira edición que se celebra no teatro Jofre dos Premios Youtubeiras+
Na presentación convidouse a asistir á gala, con entrada gratuíta, que estrea novo formato con gravación en vivo
A gala dos Premios Youtubeiras+, que xa van pola novena edición, celebrarase por primeira vez no teatro Jofre, o sábado 7 de febreiro, ás 19.00 horas, tal e como se lembrou este mesmo martes na presentación. Neste acto, que, como anfitrión, tivo lugar no Concello de Ferrol, desveláronse os 28 finalistas, que foron seleccionadas dun total de 126 canles, unha cantidade que “bate a marca histórica do concurso e supera a cifra colleitada na edición anterior”.
Este fito foi destacado pola concelleira de Educación e Politíca Lingüística, Patricia Cons, lembrando as 89 canles participantes o ano pasado e as 68 do 2023, amais de achegar outros datos como os referentes ao galardón do Público: “As seareiras e os seareiros do proxecto propuxeron 49 vídeos para optar a este premio e emitiron 1.326 votos, votos que deciden a proposta gañadora que coñeceremos o próximo 7 de febreiro”.
Deste xeito, animouse a asistir ao público a este encontro (convites gratuítos anticipados en Ataquilla ou na billeteira do Jofre o propio día) que pon o foco nas “novas xeracións e a súa forma de comunicarse, de relacionarse e, en definitiva, de ser e de estar no mundo”, destacou o alcalde, José Manuel Rey Varela. O rexedor tamén falou da particular “implicación do municipio” este ano, o que foi resaltado pola deputada de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís, da Deputación da Coruña, Sol Agra: “O Concello sumouse na edición anterior á organización de Youtubeiras+ e xa no seu segundo ano, acolle a gala neste gran teatro que ten o público ferrolán, o Jofre”.
Concurso
Este ano serán protagonistas, como presentadores da gala, Leila Fernández (parte da canle “O faiado pódcast”) e Carlos Vieito (integrante de “Exército Mekemeke”). Xuntos darán a coñecer o fallo dun xurado integrado por Mónica Valencia, técnica de Normalización Lingüística do Concello de Ourense; Jon Amil, médico e presidente da Associaçom Galega da Língua; Carlos Pereiro, xornalista e comunicador de videoxogos; María Rúa, creadora que gañou o premio á Creación de Contidos no 2024, e Uxío Broullón, ilustrador e deseñador gráfico.
Tal como avanzou Agra, “nesta novena edición, os Premios Youtubeiras+ contan por primeira vez coa categoría de premio ao Mellor Pódcast e por ese motivo a gala significará, en certo xeito, a gravación ao vivo do primeiro episodio dun pódcast moi especial: o Pódcast Youtubeiras+”.
O certame conta coa organización dos servizos de normalización lingüística dos Concellos de Ferrol e Narón, onde se celebrou a anterior gala, así como de Ames, Carballo, Moaña, Oleiros, Pontevedra, Rois, Santiago de Compostela e Teo, da USC, UDC e Uvigo, e da Deputación.
Representación de Ferrol e de Cariño nos 28 finalistas
Entre os finalistas da categoría do premio Revelación atópase O búnker debuxos, residente en Ferrol, e no de Calidade Lingüística figura daviidraamos, de Cariño. Respectivamente, compiten con @langrans, Mareando o xogo e @miradenovo, e con @diegoauxx, LongaLingua e @patriiotero.
Ademais, seleccionouse a “Arandeira de Súa”, Konachadas, @adochinto e @miguelblesta (Creación de Contidos); @ant0ntisim0, carlotaghatos, Rodri Míguez e Rogelio Santos Queiruga (Mellor Canle); A ferida aberta no 36, Diversos Pódcast, Fóra de Mapa e Prendidísima (Mellor Pódcast); ChutenMeme, Descifrando a Historia, Galiactiva e Noticias Dispersas (Premio Rede); e Xurxo Varela, Pakolas, Fica Coa Bola e ChutenMeme (Premio do Público).