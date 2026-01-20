A ausencia de profesorado de latín no Concepción Arenal oirase no Parlamento de Galicia
O PSdeG-PSOE trasladará a reclamación
Como consecuencia ao feito de que non se tiveran cuberto as vacantes por xubilación de docentes de latín en diversos institutos galegos, o PSdeG-PSOE vén de poñer en coñecemento que levará ao Parlamento de Galicia a falla deste profesorado, concretamente, no IES Concepción Arenal. Segundo o deputado Aitor Bouza esta problemática redunda en importantes consecuencias para o alumnado, “especialmente, o de segundo de bacharelato, que ten que acudir a unhas probas de selectividade nos vindeiros meses”, destaca.
“Lamentamos profundamente que o alumnado teña que padecer as inclemencias da Xunta”, sinala Bouza, que caracteriza a situación como unha “nova falta de respecto da Xunta de Galicia do señor Rueda á comunidade educativa”, xa que, segundo apunta, a ausencia de profesorado derivaría da incapacidade da Consellería de Educación de garantir o persoal suficiente nos centros: “Por culpa desta mala xestión, a día de hoxe non está cuberta a praza de profesor ou profesora de latín”.
Así pois, Aitor Bouza advirte de que, en representación do seu partido, “levaremos este tema ao Parlamento de maneira inmediata”, de xeito que se incite ao goberno galego “a que poña unha solución de maneira clara, efectiva e inmediata para que o alumnado teña o seu profesor ou profesora de latín no IES Concepción Arenal de Ferrol” .