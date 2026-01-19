Un estudo inédito rexistra ás Meninas de Canido como antecedente da profesionalización dos muralistas en Galicia
“Pegadas no muro. Cultura urbana e arte nas rúas”, coordinado pola ferrolá Patricia Cupeiro López e Miriam E. Cortés López, pon atención a varios casos en Ferrolterra
En Ferrol, e noutros moitos concellos próximos como Fene, As Pontes ou Ortigueira, é manifesta a proliferación de deseños artísticos plasmados nas fachadas e paredes exteriores, que inflúen social e paisaxísticamente. Trátase dunha tendencia a nivel global, que vén de ser iluminada cun estudo científico inédito no que a comarca é unha das protagonistas, cun capítulo propio e o privilexiado espazo da contraportada. “No allo” está a historiadora da arte ferrolá Patricia Cupeiro López, profesora e investigadora na Univesidade de Santiago de Compostela, que xunto á súa compañeira Miriam Elena Cortés López, propuxéronse rexistrar este fenómeno que adoita coñecerse en xeral como arte urbana, un concepto difuso até a publicacion do volume colectivo “Pegadas no muro. Cultura urbana e arte nas rúas”.
É a primeira vez que se trata este tema dende o rigor científico, cun estudo revisado por pares que se aliña co carácter democrático do seu contido e propón unha lectura accesible e fluída, na que participan 14 autores de distintas áreas, así como oito artistas coas súas creacións, entre os que se atopan o anónimo Ferrol Mola e Edu Hermida.
Cabería pensar que tanta alusión á cidade puidera vir por interese persoal, pero, precisamente con esta nova investigación constátase que, dentro de Galicia, este é un núcleo pioneiro por terse transformado nunha cita reseñable para o conxunto da poboación: “As Meninas de Canido e o festival de Ordes [DesOrdes Creativas] foron os primeiros que se fixeron en Galicia”, declara a coeditora ferrolá, valorando os camiños que abriron para outros proxectos posteriores.
A idea de publicar este libro con Alvarellos Editora foi a consecuencia lóxica do curso de primavera que propuxo, no 2024, o decanato da Facultade de Humanidades de Lugo, onde imparte clases a ferrolá. A formación xurdiu a raíz dun feito que tamén resultará familiar á xente de Ferrolterra: os éxitos acadados na plataforma Street Art Cities por certos murais da milenaria cidade, que, segundo Cupeiro López, “se converteu en foco de atracción para artistas, sobre todo para muralistas e artistas urbáns”.
“Tratamos de facer unha programación para ese curso o máis plural posible”, facendo partícipes tanto a creadores como xestores culturais, investigadores e “incluso, ás administracións implicadas nalguns festivais”, explica. Un destes eventos que se integraron no encontro de Lugo foi o Perla Mural Fest, cuxos promotores responderon a un chamado obrigado, xa que o seu caso despunta por ter arrasado dende a primeira edición na nomeada plataforma de arte urbana.
De feito, tal e como apunta Patricia Cupeiro, ese triunfo dos feneses que comezou a forxar unha cadea de recoñecementos, até o momento, infinita, constitúe todo un paradoxo porque “Sfhir levaba moitísimos anos vindo a Ferrol, facendo os murais das Meninas de Canido”. Por suposto, o promotor deste outro festival, Edu Hermida, foi convidado á formación para dar a súa perspectiva como precursor galego, e, xunto ao resto de participantes, achegar un coñecemento que se remataría materializando para a posteridade.
Continuando co foco local, soamente cunha ollada ao exterior de “Pegadas no muro” pódese apreciar unha “homenaxe fermosísima” de Ferrol Mola “a todos os grafiteiros célebres” que acompañan ao popular makako. Polo vínculo co contido xeral do libro, este deseño foi merecedor da contraportada, aínda que inicialmente estaba pensado para incluír nun apartado final, no que unha selección de creadores pasan do cemento ao ilustracións: Diego AS, Bublegum, Edu Hermida, Emi de las Heras, Pía Piadosa e Yoe33, así como Primobanksy, que tamén rematou na portada.
Patricia Cupeiro López fai fincapé noutra dimensión, que non está exenta de debates, como é a institucionalización do fenómeno, un proceso que volve tocar de preto a esta área territorial, concretamente na comarca do Eume. Se ben os festivais de Canido e de Fene naceron por iniciativa dos seus veciños, “As Pontes en Pezas é de promoción municipal: é o propio Concello o que contrata aos artistas”, destaca. Sen un evento concreto, o mesmo ocorre por múltiples localizacións, como poden demostrar outras de proximidade como Ortigueira, por exemplo, ou incluso son marcas comerciais de prestixio as que chegan a pagar por estes servizos.
Así, foise cocendo “un caldo de cultivo para que na actualidade exista unha profesionalización do sector”, valora a ferrolá, concluíndo que “ás Meninas hai que lles recoñecer que, de algún xeito, foron unha canteira para todos estes artistas que durante moitos anos viñan facer os seus murais a Ferrol, que agora están por todo Galicia, por toda España e polo mundo adiante”. Por este motivo, ao que hoxe é un festival de alcance internacional, no barrio de Canido, dedicóuselle un capítulo completo, que escribiu a propia Patricia Cupeiro López, co obxectivo de poñelo “no sitio que merecen na historia da arte urbana contemporánea”.
Fóra de Ferrolterra
Un dos aspectos diferenciais do volume é a clarificación de conceptos que a miúdo se misturan, como son a arte urbana, que abre novas reflexións coa súa extensión ás zonas rurais, e os graffitis, que, “como manifestación antropolóxica e cultural”, terían as súas orixes últimas na década de 1960, en Nova York. Segundo relata Cupeiro López, estas formas de expresión naceron como un xogo entre a xuventude, “que trataba de conquistar espazos a través de deixar a súa firma”, unha práctica humana extrapolable a outros casos: “incluso os viaxeiros máis antigos deixaron alguna vez alguna pegada nunha parede, que poñía ‘fulanito’ estivo aquí”, explica a investigadora.
Así, tamén se marcan límites con outro termo central neste libro: “arte urbana e o graffiti son manifestacións espontáneas e sin financiamento; o muralismo xa é unha práctica que se realiza por encargo”, continúa. A un destes termos clave atende o capítulo da investigadora galega Lorena Arévalo Iglesias, que se integra entre 14 autorías en total, clasificables polo seu foco territorial. Unha das sinaturas que se encadra nesta Comunidade é Clara Rodríguez Cordeiro, que achega o caso do Delas Fest, en Santiago de Compostela, “o único festival, a día de hoxe, enteiramente feito por mulleres e de carácter feminista, dentro da arte urbana”.
Por outra banda, outros exemplos de autoras que miran ao estranxeiro son Adris Díaz Fernández, que atende ao territorio de México; Luzia Oca González, de Portugal, e Beatriz Fernández Herrero, “que fala das movilizacións sociais en Chile e como a arte urbana foi protagonista”.