Récord de investigación en el Campus Industrial de Ferrol con 19 profesionales al sumarse dos más en el Citeni

Los dos nuevos investigadores, en las instalaciones de Esteiro Campus Industrial de Ferrol

El Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni– acaba de incorporar a dos nuevos trabajadores para integrarse en el laboratorio de Enxeñaría Naval y al Grupo de Polímeros Funcionais, respectivamente. El Campus Industrial de Ferrol de la Universidade da Coruña –UDC– suma así 19 personas investigadoras, la cifra más alta en la historia de la institución en la ciudad.

El pakistaní Zeeshan Hamid Malik y el mexicano Jorge Luis Olmedo Martínez son los nuevos fichajes, que llegan a través de las convocatorias Talento en Formación y Talento Investigador. Ambos desarrollan sus proyectos en alguna de las líneas estratégicas del Campus, es decir, robótica industrial, materiales, optimización de procesos, ingeniería naval y offshore, gestión industrial o desarrollo de producto.

Zeeshan Hamid Malik es graduado en Ciencias en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Taxila y tiene un máster en la misma especialidad en la UGM de Indonesia. Su currículum incluye una etapa como profesor asociado en el Swedish College of Engineering and Technology WahCantt de su país y otra como subdirector del departamento de Mecánica en dos empresas. El año pasado trabajó como técnico de apoyo a la investigación en el laboratorio de Enxeñaría Mecánica, adscrito al Citeni del Campus de Ferrol, y en estos momentos está matriculado en el programa de doctorado en Enxeñaría Naval e Industrial.

A lo largo de los próximos cuatro años, Zeeshan Hamid Malik, junto con los investigadores Francisco González y Emilio Sanjurjo, empleará los modelos de simulación avanzada y las herramientas de análisis inteligente para, explica el Campus Industrial, identificar problemas mecánicos antes de que estos se conviertan en fallos graves.

El investigador predoctoral explica que este enfoque se basa en estrategias de mantenimiento predictivo más efectivas y ayuda a “reducir el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento, además de mejorar el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas industriales”.

Polímeros

Por su parte, Jorge Luis Olmedo es graduado en Ingeniería Química por el Instituto Tecnológico de Chihuahua y tiene un máster en Ciencia de Materiales en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados de su país de origen. Además, es doctor en Química Aplicada y Materiales Poliméricos por la Universidad del País Vasco y ha hecho dos estancias, una predoctoral de seis meses en Australia, y otra postdoctoral de casi tres años en el instituto Polymat de San Sebastián.

En el Citeni, Olmedo trabajará con el investigador del Grupo de Polímeros Funcionais Jaime Martín con la misión de establecer un metodología que permita calcular la entalpía de fusión en equilibrio termodinámico y el Cp de polímeros conjugador, necesarios para poder conocer, destaca el Campus Industrial, el grado de cristalinidad de los polímeros y el grado de miscibilidad entre estos y aceptores de electrones.

Es decir, con este sistema se pretende relacionar la eficiencia de las celdas con la cristalinidad de los polímeros empleados y entender cómo estos se pueden ver afectados con la presencia de diferentes aceptores de electrones.