Minuto de silencio en Ferrolterra en solidaridad con las víctimas del accidente de Adamuz

​Concentración en el Concello de Ferrol Daniel Alexandre

La mayoría de los Concellos de la comarca secundaron este lunes el minuto de silencio propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias –FEMP– en recuerdo de las víctimas mortales del accidente ferroviario que se produjo el domingo por la tarde en la localidad cordobesa de Adamuz.

La presidenta de la entidad, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, anunció además que tanto ella como la vicepresidenta, Inés Rey, regidora de A Coruña, se desplazarán este martes a Córdoba para intervenir desde allí en la junta de la FEMP, como muestra de solidaridad y apoyo a las víctimas y a sus familias.

No solo las administraciones han manifestado su pesar por esta tragedia y, de hecho, entidades de toda la comarca, como la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa también lo hicieron público a través de sus redes sociales.

La Federación expresó además su deseo de pronta recuperación para las personas heridas en el peor accidente ferroviario desde el de 2013 en Santiago.