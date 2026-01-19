Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Minuto de silencio en Ferrolterra en solidaridad con las víctimas del accidente de Adamuz

Secundaron el homenaje a las personas fallecidas propuesto por la FEMP en toda España

Redacción
19/01/2026 20:19
Concentración concello apoio accidente Adamuz
​Concentración en el Concello de Ferrol
Daniel Alexandre
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La mayoría de los Concellos de la comarca secundaron este lunes el minuto de silencio propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias –FEMP– en recuerdo de las víctimas mortales del accidente ferroviario que se produjo el domingo por la tarde en la localidad cordobesa de Adamuz. 

La presidenta de la entidad, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, anunció además que tanto ella como la vicepresidenta, Inés Rey, regidora de A Coruña, se desplazarán este martes a Córdoba para intervenir desde allí en la junta de la FEMP, como muestra de solidaridad y apoyo a las víctimas y a sus familias. 

No solo las administraciones han manifestado su pesar por esta tragedia y, de hecho, entidades de toda la comarca, como la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa también lo hicieron público a través de sus redes sociales. 

La Federación expresó además su deseo de pronta recuperación para las personas heridas en el peor accidente ferroviario desde el de 2013 en Santiago

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El doctor Andrés Fuertes, otorrino del hospital Ribera Juan Cardona

Amigdalitis y fiebre alta, cómo actuar y cuándo acudir al médico
Redacción
pescadores 14_14420907.jpg

El acuerdo entre Ministerio, Cepesca y cofradías sobre el Reglamento de control desactiva la huelga en el sector
X. Fandiño
Bomberos Ferrol pleno extraordinario presupuestos

La CIG en el Concello de Ferrol comparte las demandas de los bomberos y se ofrece a “darlles voz”
Redacción
Youtubeiras

Ferrol acoge este martes la presentación de la gala de Youtubeiras+
Redacción