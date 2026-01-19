Minuto de silencio en Ferrol y otros concellos de la comarca por las víctimas del accidente de Adamuz

Accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) Guardia Civil

El Concello de Ferrol y otros consistorios de las comarcas secundarán este lunes 19 de enero, a las 12.00 horas, un minuto de silencio en "memoria de las víctimas del terrible accidente de ferrocarril" que se producía este domingo en la localidad cordobesa de Adamuz.

Se suman así los municipios de Ferrolterra a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y su delegación gallega para mostrar la solidaridad con las familias de las 39 personas fallecidas hasta el momento y el más de un centenar de heridas.

En la ciudad naval, el minuto de silencio tendrá lugar en la plaza de Armas, mientras que en Neda se convoca ante la Casa Consistorial, al igual que en Valdoviño, Cedeira y Ortigueira. Por el momento, estas son las localidades que han confirmado su participación en la iniciativa a través de las redes sociales.