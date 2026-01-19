La CIG en el Concello de Ferrol comparte las demandas de los bomberos y se ofrece a “darlles voz”
“Chantaxeáronnos a coro o goberno e os sindicatos CSIF, CCOO e UXT", denuncian
La sección sindical de la CIG en el Concello de Ferrol ha salido al paso del comunicado emitido por la Xunta de Persoal por tratarse de un texto “dos que aprobaron a Relación de Postos de Traballo –RPT–, é dicir, CSIF, CCOO e UXT” y porque el sindicato nacionalista, recuerda, votó negativamente al Manual de Regras de Valoración, documentos de la RPT o el capítulo I de los presupuestos municipales por ser “impostos polo gobierno, sen negociar, polo menos na mesa”.
La CIG asegura que, pese a esas circunstancias, tanto CSIF como CCOO y UGT “votaron a favor sen poñerse colorados e sen pensar no persoal”. En ese sentido, Manolo Fernández, portavoz de los delegados del sindicato, precisa que lo único que se negoció fue “o valor do punto” y recuerda que “achegamos as motivacións por escrito a cada unha das mesas, tendo en conta que sabiamos de antemán que non ía haber negociacións”.
Fernández denuncia que con los últimos acontecimientos lo que queda claro es que “si houbo negociacións clandestinas e non hai máis que ver quen se beneficia e quen saímos perxudicados e perxudicadas”.
La CIG destaca en su comunicado que desde hace 15 meses “nos presionaron: ou había unanimidade ou non había RPT” y que en el encuentro del pasado 19 de diciembre “chantaxeáronnos a coro o goberno e os sindicatos CSIF, CCOO e UXT dicindo que ou se votaba o punto da suba salarial do 2,5% como aprobación definitiva da RPT ou non se subía ese 2,5%. Ante iso, votamos a favor para que o persoal non perdera esa suba, pero mantendo a nosa postura en canto ao documento e ás alegacións presentadas no mesmo”.
Apoyo
Así, la CIG reconoce que “un dos colectivos máis perxudicados é o do corpo de Bombeiros” tanto por la valoración y la organización como por la “oportunidade perdida de incrementar os efectivos e deixar de castigar con horas, suspensión de vacacións e permisos a un colectivo que debe incrementarse e rexuvenecerse para que o cansazo non repercuta na prestación do servizo”.
El sindicato asegura “compartir” las demandas de los bomberos y, por ello, “poñémonos á súa disposición para darlles voz, tal como fixemos o martes na reunión co alcalde, na que propuxemos a convocatoria dunha mesa específica”. Además, dice que hay otros colectivos “tamén perxudicados” por este nuevo marco.