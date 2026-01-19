Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La CIG en el Concello de Ferrol comparte las demandas de los bomberos y se ofrece a “darlles voz”

“Chantaxeáronnos a coro o goberno e os sindicatos CSIF, CCOO e UXT", denuncian

Redacción
19/01/2026 23:22
Bomberos Ferrol pleno extraordinario presupuestos
Protesta de los bomberos en el pleno ordinario
Daniel Alexandre
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La sección sindical de la CIG en el Concello de Ferrol ha salido al paso del comunicado emitido por la Xunta de Persoal por tratarse de un texto “dos que aprobaron a Relación de Postos de Traballo –RPT–, é dicir, CSIF, CCOO e UXT” y porque el sindicato nacionalista, recuerda, votó negativamente al Manual de Regras de Valoración, documentos de la RPT o el capítulo I de los presupuestos municipales por ser “impostos polo gobierno, sen negociar, polo menos na mesa”. 

La CIG asegura que, pese a esas circunstancias, tanto CSIF como CCOO y UGT “votaron a favor sen poñerse colorados e sen pensar no persoal”. En ese sentido, Manolo Fernández, portavoz de los delegados del sindicato, precisa que lo único que se negoció fue “o valor do punto” y recuerda que “achegamos as motivacións por escrito a cada unha das mesas, tendo en conta que sabiamos de antemán que non ía haber negociacións”. 

Fernández denuncia que con los últimos acontecimientos lo que queda claro es que “si houbo negociacións clandestinas e non hai máis que ver quen se beneficia e quen saímos perxudicados e perxudicadas”. 

Concentración de los bomberos en el palacio municipal

Los bomberos de Ferrol se concentran en el Concello para exigir la reunión prometida por el alcalde

Más información

La CIG destaca en su comunicado que desde hace 15 meses “nos presionaron: ou había unanimidade ou non había RPT” y que en el encuentro del pasado 19 de diciembre “chantaxeáronnos a coro o goberno e os sindicatos CSIF, CCOO e UXT dicindo que ou se votaba o punto da suba salarial do 2,5% como aprobación definitiva da RPT ou non se subía ese 2,5%. Ante iso, votamos a favor para que o persoal non perdera esa suba, pero mantendo a nosa postura en canto ao documento e ás alegacións presentadas no mesmo”. 

Apoyo

Así, la CIG reconoce que “un dos colectivos máis perxudicados é o do corpo de Bombeiros” tanto por la valoración y la organización como por la “oportunidade perdida de incrementar os efectivos e deixar de castigar con horas, suspensión de vacacións e permisos a un colectivo que debe incrementarse e rexuvenecerse para que o cansazo non repercuta na prestación do servizo”. 

El sindicato asegura “compartir” las demandas de los bomberos y, por ello, “poñémonos á súa disposición para darlles voz, tal como fixemos o martes na reunión co alcalde, na que propuxemos a convocatoria dunha mesa específica”. Además, dice que hay otros colectivos “tamén perxudicados” por este nuevo marco. 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El doctor Andrés Fuertes, otorrino del hospital Ribera Juan Cardona

Amigdalitis y fiebre alta, cómo actuar y cuándo acudir al médico
Redacción
pescadores 14_14420907.jpg

El acuerdo entre Ministerio, Cepesca y cofradías sobre el Reglamento de control desactiva la huelga en el sector
X. Fandiño
Youtubeiras

Ferrol acoge este martes la presentación de la gala de Youtubeiras+
Redacción
Intervención de los efectivos de A Gándara en la calle de la Iglesia este lunes

Intervención de los servicios de emergencia en el centro de Ferrol
Redacción