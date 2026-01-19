Ferrol rompe la barrera de los 66.000 habitantes en el último informe del IGE

El incremento registrado en Ferrol supone el 80% del total constatado en la comarca E.C.

Las buenas cifras poblacionales, en relación a ejercicios anteriores, registradas a lo largo de 2024 parecen no ser una situación excepcional, sino el inicio de una tendencia, según el último informe del Instituto Galego de Estatística. El documento autonómico, publicado hace escasos días, constata así un nuevo incremento en el saldo de habitantes del término municipal ferrolano, que encadena su segundo año consecutivo con resultados positivos.

Así, el balance muestra, en base a las cifras provisionales a julio de 2025, que la cifra de ferrolanos se ha disparado hasta las 66.908 personas, situándose a las puertas de la barrera de las 67.000, da la que se bajó durante el año 2017. Este resultado, además, posiciona nuevamente a Ferrol como la primera de las siete grandes ciudades en aumento porcentual en términos de población.

No obstante, antes de profundizar en las cifras de este reciente informe cabe recordar que se trata de un balance de referencia con datos provisionales basados en la Estadística Continua de Población (ECP) y el censo municipal del INE, con ciertos “redondeos” en las estimaciones, por lo que no se trata de resultados definitivos. En este sentido, para calcular los diferentes incrementos porcentuales se ha tenido en cuenta tanto las cifras oficiales de final de año del organismo estatal –publicadas en diciembre pero correspondientes a 1 de enero de ese mismo ciclo– como las estimadas del IGE.

También en esta línea es importante señalar que las conclusiones numéricas de los informes de referencia tienden a ser más altas que las definitivas del INE, por lo que su valor radica principalmente en el reflejo de una tendencia –como en este caso el incremento en el número de habitantes– y no en el cómputo de residentes en sí. A modo de ejemplo, el balance de referencia de julio de 2024 situaba la cifra en Ferrol en 65.147 personas, 780 por detrás del censo oficial de diciembre.

Comparativa en Galicia

Volviendo al estudio del IGE, el documento detalla, como se señaló, que la ciudad naval alcanza ya los 66.908 habitantes, lo que supone un incremento del 3% respecto al cómputo provisional de la institución autonómica a 1 de enero de 2025 (64.903) y de un 3,9% frente al oficial del INE en el mismo horizonte temporal (64.367). Comparado con el mismo informe del año anterior, en el que se situó la cifra en los 65.147 habitantes a julio de 2024, el aumento sería del 2,7%.

En comparación con Ferrol, Santiago de Compostela fue la única de las siete grandes ciudades de Galicia en alcanzar una subida superior a unas décimas en el cómputo provisional de enero, situándose en el 1% –pasando de 100.842 a 101.855 vecinos, mientras que en el definitivo del INE, con 100.965, el aumento fue del 0,8%–. Así, respecto a los datos de referencia autonómicos de 2025 el listado se completaría con Ourense, que creció un 0,6%; Lugo, con un 0,4; A Coruña y Vigo, ambos con un 0,3; y Pontevedra, la única que registró un ligero descenso, del 0,08%. El contraste, por otra parte, es relativamente menor frente al censo oficial, liderando nuevamente la relación de urbes –después de Ferrol– Santiago, con una subida del 0,8%, Vigo, (0,7), Ourense (0,5), Lugo (0,3) y A Coruña (0,2%). Pontevedra, por su parte, repite caída, aunque más en este caso más reducida (-0,06%).

Como dato curioso, el Instituto Galego de Estatística solo ofrece cifras de referencia a mes de julio desde el año 2020 –los anteriores únicamente cuentan con el provisional de enero–. Este sexenio, en base al documento, se ha caracterizado principalmente por su relativa estabilidad, pasando de los 64.777 habitantes al inicio de la serie a los 64.416 en 2021; 64.418 en 2022; 64.138 en 2023 y 64.730 en 2024, con una variación entre el comienzo y el final del lustro de apenas un 0,07% hasta alcanzar el 3,2% en 2025.

Distribución por edad y sexo

En cuanto a la distribución de la población por sexo, el municipio mantuvo en 2025 una tendencia respecto a 2024 similar a la de este ejercicio con 2023, en tanto a que el número de hombres está creciendo a un ritmo más elevado que el de mujeres –que a día de hoy siguen siendo el grupo mayoritario, aunque marginalmente, en torno al 52% del total– y en una proporción más grande, aunque con una notable desaceleración.

De este modo, entre 2023 y 2024 creció el número de habitantes –en el cómputo de referencia de julio– un 0,9%, pasando de 64.138 a 64.730 personas, de las cuales 30.713 eran hombres y 34.018 eran mujeres. De esta diferencia de 592 personas entre ambos ejercicios, 464 eran del género masculino –es decir, el 78,3%– y 129 del femenino. Entre 2024 y 2025, por otro lado, el saldo poblacional creció en 2.177 vecinos, de los cuales 1.240 eran hombres y 937, mujeres. De dicho total, el 56,95% se correspondían al primer grupo, que sigue aumentando a un ritmo mayor que el segundo, pero ahora ya de un modo más equilibrado.

No obstante, como se señaló, a pesar de este incremento desigual la proporción de ambos géneros se mantiene casi inalterable, siendo las mujeres el 52,5% del total de residentes en el término municipal en 2024 y el 52,24 el pasado 2025.

Respecto a los grupos de edad, el balance del IGE es llamativamente detallado, dado que en lugar de mostrar sus conclusiones por rangos, lo hace por cada año –un hecho del que se pueden extraer datos interesantes, como que el pasado ejercicio se registraron 67 recién nacidos más que en el anterior, pasando de 301 a 368–. Sumando los resultados, en el grupo entre 0 y 15 años en 2024 estaba constituido por 6.761 personas, el 10,4% del total; mientras que de 16 a 39 aglutinaba el 22,9 (14.825); de 40 a 64 el 37,2% (24.085); de 65 a 84 el 24,2 (15.686) y, finalmente, de 85 en adelante el 5,2% (3.373).

En el caso del ejercicio pasado, el primer rango creció en 224 personas hasta los 6.985 vecinos, pero se mantiene en el 10,4% del total; al tiempo que el segundo aumentó en 1.229 individuos (14.825), subiendo así un punto en el balance porcentual (23,9%). En el grupo de 40 a 64 la diferencia es mucho más reducida, de 521 personas (24.606), lo que se traduce en una caída en la representación hasta el 36,7% del total. Por último, los dos segmentos restantes, de 65 a 84 y de ahí en adelante tampoco presentaron variaciones significativas, creciendo el primero en 249 personas –hasta las 15.935, el 23,8% de toda la población– y bajando el segundo en 45 vecinos, hasta los 3.328 –de modo que representan al 4,9% de los ferrolanos–.

Así, se puede concluir que el número de jóvenes en el término municipal está creciendo, pero a un ritmo que mantiene su proporción dentro del censo del ayuntamiento. Los tres segmentos de mayor edad, a partir de los 40, se mantienen como los más numerosos en el territorio, pero muy ligeramente van perdiendo peso, mientras que el rango menos veterano en el mercado laboral, aun siendo minoritario, es el que acapara un mayor incremento interanual.

Valoración

Tras conocerse las cifras del nuevo informe del Instituto Galego de Estatística, el Concello de Ferrol señaló, en su valoración de los mismos, que son una muestra de un “cambio de ciclo” en el que se ha frenado “la sangría demográfica sufrida durante este tiempo”. “Estos datos vienen a demostrar lo que venimos diciendo desde hace tiempo: Ferrol está en movimiento y en estos momentos existe un cambio de tendencia sobre su percepción, sobre todo en la gente joven, que evita en la medida de lo posible marcharse de su ciudad e incluso algunos comienzan a regresar gracias a las oportunidades que ya ofrece el municipio”, asegura.

En este sentido, el gobierno local considera claves en esta situación factores como “la proyección y las oportunidades de futuro” que ofrecen empresas tractoras del sector naval y la propia Armada, así como “las perspectivas de expansión” de los puertos interior y exterior. Asimismo, la apuesta por la rehabilitación de inmuebles, especialmente en el casco histórico, sumada al crecimiento del Campus Industrial y a la gran aceptación de la Formación Profesional Dual, dibujan, a juicio del Consistorio, un “horizonte favorable” para la fijación de población, especialmente entre las nuevas generaciones.

De este modo, el Concello aseveró que todo ello no hace sino reforzar su compromiso de seguir trabajando “para que la ciudad siga ganando población y que Ferrol sea más grande todavía”.

Resto de Ferrolterra

Finalmente, a nivel comarcal, el entorno de la ciudad naval fue el único que registró un incremento general en su cómputo de habitantes, pasando de los 151.507 en el balance de referencia de julio de 2024 a los 154.229 del actual –un incremento del 1,7%, es decir, 2.722 vecinos más, de los cuales el 80%, 2.178, se concentraron en el municipio ferrolano–. En Ortegal, por su parte, el saldo de habitantes descendió en 184 personas –de 11.348 a 11.164, un 1,6% menos–; mientras que en el Eume la bajada fue mucho menor, de 34 personas –de 23.439 a 23.405 residentes–, apenas un 0,1%.

A nivel de concellos, la distribución entre aumentos y descensos poblacionales ha sido relativamente equitativa, con ocho de los veinte territorios cerrando el ciclo con cifras positivas. Por volumen de habitantes, Narón logró superar la barrera de los 40.000 residentes, concretamente alcanzando los 40.111, 397 más que en el ejercicio anterior, lo que se traduce en una subida del 0,9%. Curiosamente, Fene, segundo en el listado y con 117 vecinos más –pasó de 12.391 a 12.508–, registró un incremento porcentual idéntico.

También destacan, en positivo, los resultados de Cabanas –de 3.284 a 3.334, un 1,5% más–, Ares –de 6.213 a 6.280, +1%–, Cedeira –de 6.546 a 6.608, +0,9%–, San Sadurniño –que ganó una veintena de vecinos, pasando de 2.706 a 2.726, un 0,7% más– y Ortigueira –de 5.437 a 5.349, un 1,6% por encima del ejercicio anterior, situando a la villa como el segundo municipio del área con mayor incremento porcentual–. En cuanto al extremo opuesto, cabe señalar que la mayor parte de los ayuntamientos en los que se registraron caídas, estas fueron, por lo general, muy marginales, como es el caso de Monfero, que perdió dos habitantes; Moeche, con seis menos, o Cerdido, con doce. Sin embargo, también resultan destacables balances como el de As Pontes, con 23 personas menos, o As Somozas, con 13, que si bien son cifras muy reducidas –especialmente teniendo en cuenta su total poblacional– muestran los problemas que se están viviendo dentro del sector industrial.