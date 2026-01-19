Ferrol acoge este martes la presentación de la gala de Youtubeiras+

El Pazo da Cultura de Narón también acogió la cita en anteriores ocasiones Daniel Alexandre

El salón de recepciones del Concello de Ferrol acoge este martes, a las 13.00 horas, el acto de presentación de la gala y los finalistas de los premios Youtubeiras+, un certamen organizado por los servicios de Normalización Lingüística de los concellos de Ames, Carballo, Ferrol, Moaña, Narón, Oleiros, Pontevedra, Rois, Santiago de Compostela y Teo, así como de las universidades de Santiago, A Coruña e Vigo y de la Diputación de A Coruña, para promocionar “o talento en galego na creación de contidos nas diferentes redes sociais”.

Intervendrán en el acto el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey; la concejala de Educación, Universidade e Política Lingüística, Patricia Cons; y la diputada de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís de la Diputación, Sol Agra.