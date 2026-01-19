El precio de los alquileres en Ferrol fue el que más subió de las siete ciudades gallegas

Cartel de una de las inmobiliarias que operan en la comarca Jorge Meis

Ferrol no se desmarca de la tendencia generalizada de aumento de los precios del alquiler y, de hecho, es la ciudad de Galicia que registró un mayor incremento a lo largo del año pasado, según los datos, aún provisionales, del Observatorio da Vivenda que elabora el departamento autonómico que dirige María Martínez Allegue.

Así, el precio medio del arrendamiento en la urbe naval está en los 554,8 euros y, si bien es verdad que sigue siendo la más barata de toda Galicia, cada vez está más cerca de su predecesora, en este caso Ourense, con 566,4 euros, es decir, solo 11,6 euros menos.

Hace un año, en 2024, la diferencia, entonces con respecto a Lugo, estaba en 21,8 euros –en Ferrol era de 493,7– y hace dos, de 30,1 euros, también en relación con la ciudad de la Muralla. Los datos son más elocuentes si se establece una comparativa a medio plazo. En 2020, el precio medio del alquiler en la ciudad naval eran 359,7 euros, es decir, casi 200 euros menos que en la actualidad.

La subida es generalizada, pero ninguna, por lo tanto, como en Ferrol. La siguiente es Lugo, donde el alquiler medio se paga a 573,4 euros, es decir, 58,4 más que al término de 2024, y el resto, con la excepción de Santiago, que “solo” sube 39,2 euros –para una media de cerca de 657 euros–, se queda en el umbral de los 50 euros de incremento: Ourense, 49,4 euros; Pontevedra, 49,3; A Coruña, 48,9; y, por último, Vigo, con 48,2 en doce meses.

Menos contratos

El aumento generalizado del precio que se paga por el arrendamiento de un piso contrasta con el descenso, también extendido pero no unánime, del número de contratos registrados en las oficinas de la Xunta. Solo en Ourense, que pasa de los 2.085 a los 2.103, se ha visto cómo aumenta la cifra de viviendas alquiladas.

El resto dibuja una trayectoria opuesta que en el caso de Ferrol es la primera vez desde 2020 –a causa de la pandemia– en que hay un descenso, al pasarse de los 1.131 contratos a los 1.050 del año que acaba de finalizar, aunque se trate de datos que todavía no son definitivos. Así, por ejemplo, en Lugo son 148 menos que los 1.998 de 2024; en Pontevedra, 134 –fueron 1.364–; y en Santiago se pasó de los 3.053 de 2024 a los 3.001 del último ejercicio de completo.

El caso de los dos grandes núcleos urbanos de Galicia, A Coruña y Vigo, es diferente, pues el descenso en el número de contratos de arrendamiento viene produciéndose de manera sostenida desde el año 2022 –la ciudad herculina tenía entonces 6.369 contratos, por los 5.594 de 2025, mientras que la olívica ha pasado de los 5.731 a los 5.015 de la actualidad–, una tendencia que estaría relacionada con un trasvase hacia concellos limítrofes de ambas áreas metropolitanas, donde el precio y la oferta disponible son más favorables al inquilino, y también con una mayor presencia de alojamientos turísticos, como reflejan las estadísticas tanto del Ministerio de Vivienda como de la Xunta de Galicia.