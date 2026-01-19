El plazo de admisión en las escuelas infantiles de Afesin abre el 2 de febrero en Ferrolterra

Imagen de archivo de una actividad en la escuela infantil del Ludy Jorge Meis

La Asociación de Escuelas Infantiles de Ferrolterra –Afesin– informa de que el plazo de admisión de alumnado para el curso 2026/2027 estará abierto del 2 al 23 de febrero.

Las listas provisionales de personas admitidas se publicará el 3 de marzo y las definitivas, una semana después, el 10. Desde el día siguiente hasta el 17 de ese mismo mes podrá formalizarse la matrícula en la escuela infantil seleccionada.

La asociación invita a las familias a matricular a sus hijos e hijas en las escuelas a las que representa y resalta los “beneficios desde el punto de vista psicológico, social y de aprendizaje en este tramo de edad” que suponen.

Además, recuerda que, como en los últimos años, todos los centros adscritos a Afesin seguirán siendo gratuitos, al estar financiados por la Xunta.

En total, las escuelas de la asociación suman unas 500 plazas entre ABC –Españoleto, 21-23–, Aloha –San Salvador, 16 B–, Belén –plaza Río do Tronco, 1–, Chip Chop –calle Navegantes, 22-24–, La Salle –Pardo Bazán–, Ludy –Pontevedra, 16–, Os Meniños –plaza de Ultramar–, Os Pequerrechos –plaza de España–, Toxiños –Bertón, 93–, todas en Ferrol, así como Fany –carretera de A Gándara, 70, Narón– y Jorge Juan, en avenida do Tarrío, 78, en Fene.