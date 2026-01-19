El acuerdo entre Ministerio, Cepesca y cofradías sobre el Reglamento de control desactiva la huelga en el sector

Protesta de pescadores y mariscadores en el muelle coruñés de O Parrote Quintana

El acuerdo alcanzado este lunes por la tarde entre la Secretaría General de Pesca, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y la Confederación Española de Pesca apacigua, aunque no totalmente, los ánimos del sector, que se movilizó ayer contra la entrada en vigor del Reglamento europeo de control de la pesca que imponía a los armadores de embarcaciones de más de 12 metros una serie de condiciones que eran “inasumibles”.

El encuentro en el que se desbloqueó la situación fue relativamente rápido y, tras él, se hizo público el comunicado con una serie de medidas que satisfacen a la pesca de bajura, aunque todavía deberá limarse algún aspecto que sigue sin aclararse del todo. En ese sentido, el acuerdo establece “determinadas flexibilidades” para facilitar la aplicación de la normativa comunitaria.

Soluciones

Dos eran las trabas principales que la pesca de bajura detectaba en la normativa comunitaria y que motivó un cierre total de la actividad, tanto en el mar como en las lonjas, en una imagen de unidad con pocos precedentes.

Así, con respecto a la anotación de todas las capturas por especie desde el kilo 0 cuando sean inferiores a 50 –hasta ahora, esta cantidad era el mínimo exento–, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se compromete a adoptar una resolución para establecer que “los errores u omisiones en la estimación de las cantidades en el diario de a bordo para especies con capturas inferiores a 50 kilos no constituirán una infracción”, siempre y cuando, precisa el texto, “la declaración de desembarque recoja la cifra correcta de cantidades por especie”.

En ese sentido, la Secretaría General de Pesca dará “instrucciones concretas a los servicios de inspección y control para aplicar las disposiciones de la citada resolución”. Sobre este asunto en concreto, el Gobierno central solicitará a la Comisión Europea que “presente una propuesta para la modificación del Reglamento”, en el sentido de que conste que los errores en las anotaciones para cantidades inferiores a 50 kilos “no constituyan un incumplimiento”.

Mientras este cambio se tramite, se pedirá al Ejecutivo comunitario la modificación mediante un “acto delegado”, de manera que “dichos errores no puedan ser considerados una infracción grave”, con las consecuencias económicas que conllevan.

En lo que respecta a la anotación de las capturas por anotación de pesca, esa misma resolución deberá recoger que la obligación de facilitar información de las extracciones “en cada lance de pesca se entenderá cumplida cuando se facilite al menos una vez al día, antes de la entrada a puerto o en el lugar de desembarque”, es decir, sin hacerlo lance a lance como establece el Reglamento.

Concentración en Cedeira Daniel Alexandre

Por último, en relación con la notificación previa de llegada al muelle, el Ministerio apunta que esta comunicación se llevará a cabo “en el momento en el que el buque ponga rumbo a puerto”, por lo que no es necesario avisar con cuatro horas de antelación “para evitar esperas innecesarias”.

Quedan fuera de esta previsión los barcos que antes de la entrada en vigor de esta normativa europea ya tenían la obligación de preaviso. El sector acogió con satisfacción este pacto que pone fin a la huelga pero que exige un “seguimiento”.

Este lunes, todas las lonjas de la comarca estuvieron cerradas y en puertos en los que este reglamento impacta de manera directa hubo incluso una concentración, como en Cedeira, por la tarde, y también en A Coruña por la mañana, con la presencia de un nutrido grupo de mariscadores de la ría, principalmente del pósito de Ferrol, encabezados por su patrón mayor, Gustavo Chacartegui.

Representación de la Cofradía de Ferrol en la concentración de A Coruña Quintana

Otros, como el responsable de la cofradía de Barallobre, optaron por desplazarse a Madrid para concentrarse mientras tenía lugar la reunión entre el sector y la secretaria general de Pesca, Isabel Artime.

Chacartegui expresó su satisfacción por el acuerdo, pero incidió en que es necesario ver cómo se concreta porque “el Reglamento sigue en vigor”, y se refirió, sobre todo, a la afección que tendrá, si no se cambia antes, “en el sector marisquero en el futuro”. López, por su parte, coincidió en que el colectivo “tendrá que hacer un seguimiento de cerca” y reiteró que “no se puede montar una oficina a bordo de un barco de pesca”.