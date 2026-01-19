Crece el descontento social por la huelga del transporte de viajeros

Imagen de la estación de autobuses, este lunes por la tarde, en el octavo día de paro Daniel Alexandre

La huelga en el transporte de viajeros y viajeras por carretera en la provincia llega este martes a su novena jornada –fueron cuatro en diciembre, tres la semana pasada y este lunes– sin que se haya producido ningún acercamiento entre las partes, más allá de la propuesta de mejora económica ofrecida por la patronal de subir del 1,2% al 2%, una oferta que en su momento, en el marco de un encuentro en el Consello Galego de Relacións Laborais, se consideró “insuficiente” por estar por debajo del IPC real.

La situación se está prolongando más de lo previsto y las molestias ocasionadas a las personas usuarias han llegado al punto de que se ha organizado una recogida de firmas por los “graves perjuicios” que están sufriendo.

La acción se puso en marcha en las últimas jornadas y las personas interesadas pueden sumarse a la petición que se lanza a la patronal gallega Transgacar exigiéndole que se alcance “un acuerdo inmediato con la representación de las personas trabajadoras” para resolver el conflicto.

Así, hay hojas de recogida de firmas en la sede del sindicato CCOO de Ferrol –calle María–, en los locales de las asociaciones de vecinos de Canido y Santa Mariña do Vilar; en la librería Galicia de Narón; en el bar A Cotorela de Sequeiro, en Valdoviño; en el mercado municipal de Pontedeume; y en los establecimientos Nin Idea y Moncho Bazar, ambos en Ares.

"Insostible"

Una de las portavoces de este colectivo apunta que la situación es “insostible” y afecta no solamente al alumnado que necesita el transporte escolar para poder llegar a sus colegios o institutos, sino también a los progenitores que ahora tienen que llegar tarde a sus trabajos o, directamente, utilizar otro medio de transporte para poder hacerlo.

Este lunes, por ejemplo, el Anpa del CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro de A Capela expresó su “profunda indignación y preocupación ante la situación que están viviendo varias familias de nuestro centro educativo como consecuencia de la huelga de transporte”.

Así, destacan que “hay alumnado que no puede acudir al colegio al no disponer de ningún medio alternativo”, un hecho que el colectivo califica de “atentado y vulneración directa del derecho fundamental a una educación de calidad”, pues, añaden los padres y madres, “existe una ausencia total de servicios mínimos o alternativas”.

En ese sentido, apuntan a la Consellería de Educación por lo que considera el Anpa una “alarmante falta de previsión y responsabilidad”, calificando además de “inaceptable que la administración educativa no esté ejerciendo la presión necesaria para poner fin a este grave problema o, al menos, para ofrecer alternativas inmediatas mientras dure el conflicto”.

En esa línea, apunta que las consecuencias “recaen injustamente sobre los niños y niñas”, por lo que recalca que “no podemos permitir que un conflicto laboral derive en exclusión educativa, especialmente en zonas donde el transporte escolar es imprescindible”.

Oposición

Por su parte, el BNG, a través de su responsable comarcal, Pilar Lozano, y del diputado autonómico Mon Fernández, recordó que a principios de diciembre los tres sindicatos convocantes de la huelga –CIG, CCOO y UGT– advirtieron del “bloqueo por parte da patronal da negociación do convenio” y destacaron que estas empresas, con sus 3.000 trabajadores, prestan “un servizo esencial para a cidadanía, para milleiros de persoas que o utilizan a diario para ir ao traballo, aos centros de saúde e de ensino, e que non teñen alternativa”.

Los nacionalistas critican que la política de movilidad del PP “consiste en desmantelar o sector do transporte por estrada, promovendo a desaparición de numerosas pequenas empresas e a concentración de todos os contratos en mans de apenas tres, cunha preferencia pública e notoria por Monbus”.

El BNG apunta que el convenio lleva “catro anos caducado e xa foi superado pola lexislación actual en materias como conciliación ou control horario”, por lo que exigen que el nuevo marco se “adapte á normativa vixente”, con incremento salariales “dignos e unha cláusula de revisión en función do IPC, así como avanzar nos dereitos do persoal acompañante, especialmente precarizado”.

Pese a todo ello, asegura el BNG, la Xunta “segue protexendo a súa criatura contra vento e marea, facendo como se os trastornos das persoas usuarias afectadas pola folga non fosen da súa responsabilidade ou os dereitos laborais non fosen tampouco da súa competencia”.