Obras de mejora en el edificio administrativo de la Xunta de Ferrol

Visita del conselleiro de Presidencia a las instalaciones Cedida

El edificio administrativo de la Xunta de Ferrol continuará en obras con el fin de avanzar en la mejora energética de las instalaciones y en la ampliación de espacios. Así, tras haberse invertido 680.000 euros ahora se sumarán otros 208.100 euros para acondicionar un local vacío en la entreplanta, pendiente de licitarse.

La delegada territorial, Martina Aneiros, acompañó al conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, a una visita a las instalaciones para comprobar las obras de ampliación llevadas a cabo así como las de eficiencia energética en las que se han invertido más de 826.000 euros, por lo que el importe total dedicado este año por la Xunta a la delegación ferrolana supera los 1,7 millones de euros.

Con los trabajos realizados se han redistribuido espacios en el primer y séptimo piso. La sede de la delegación y los organismos situados en el piso siete se trasladaron a la nueva superficie ampliada de la primera planta. En esta zona anexionada –se conectó el espacio con la entreplanta– se instalaron los servicios del Instituto Galego de Consumo y de la Consellería de Educación.

Todavía no se han contratado obras que afectarán a un nuevo espacio de ampliación Cedida

Con la nueva actuación que está pendiente de contratar y ejecutar se conseguirá que el distribuidor principal actual sirva de acceso a los nuevos despachos, previstos para una docena de trabajadores, que ocuparán el espacio del local actualmente en desuso. También se harán mejoras de ahorro energético.