Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Obras de mejora en el edificio administrativo de la Xunta de Ferrol

Las labores afectan a la ampliación de espacios y al ahorro energético

Redacción
18/01/2026 19:52
Visita del conselleiro de Presidencia a las instalaciones
Visita del conselleiro de Presidencia a las instalaciones
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El edificio administrativo de la Xunta de Ferrol continuará en obras con el fin de avanzar en la mejora energética de las instalaciones y en la ampliación de espacios. Así, tras haberse invertido 680.000 euros ahora se sumarán otros 208.100 euros para acondicionar un local vacío en la entreplanta, pendiente de licitarse. 

La delegada territorial, Martina Aneiros, acompañó al conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, a una visita a las instalaciones para comprobar las obras de ampliación llevadas a cabo así como las de eficiencia energética en las que se han invertido más de 826.000 euros, por lo que el importe total dedicado este año por la Xunta a la delegación ferrolana supera los 1,7 millones de euros.

Con los trabajos realizados se han redistribuido espacios en el primer y séptimo piso. La sede de la delegación y los organismos situados en el piso siete se trasladaron a la nueva superficie ampliada de la primera planta. En esta zona anexionada –se conectó el espacio con la entreplanta– se instalaron los servicios del Instituto Galego de Consumo y de la Consellería de Educación.

xunta mejora energetica tres
Todavía no se han contratado obras que afectarán a un nuevo espacio de ampliación
Cedida

Con la nueva actuación que está pendiente de contratar y ejecutar se conseguirá que el distribuidor principal actual sirva de acceso a los nuevos despachos, previstos para una docena de trabajadores, que ocuparán el espacio del local actualmente en desuso. También se harán mejoras de ahorro energético.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El tramo de Ferrol se encuentra en unas condiciones relativamente mejores a las de Narón

La carretera de la Trinchera cumple 30 años acumulando problemas de mantenimiento en Ferrol y Narón
J Guzmán
Los ponteses, celebrando uno de sus goles

El potencial de O Esteo vuelve a salir en A Fraga
Redacción
Jugadores y cuerpo técnico, celebrando la importante victoria

El brillante partido del Somozas para doblegar al favorito Boiro
Redacción
Giménez, hablando con la afición en la grada visitante

Álvaro Giménez, jugador del Racing de Ferrol, aclara el pospartido
Redacción