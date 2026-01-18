Los residentes en el Área Sanitaria de Ferrol se vuelcan con el ensayo clínico Sincigal

En Ferrol, el Fontenla Maristany y el centro de salud de Caranza seguirán suministrando sueros hasta final de mes a quienes deseen participar en el estudio Emilio Cortizas

La población local, como la del resto de Galicia, ha respondido muy satisfactoriamente al llamamiento realizado desde la Xunta de Galicia y el departamento de Sanidade para participar en las jornadas extraordinarias para el ensayo clínico Sincigal, para evaluar la eficacia en adultos de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial.

Como se recordará, tanto en las jornadas de ayer sábado, como en la de este domingo, se realizaron inoculaciones extraordinarias en diferentes hospitales gallegos. En el Arquitecto Marcide se registraron, solo en la primer día, 599 inoculaciones. En toda Galicia los datos son igual de positivos. Así, en total se han administrado 5.423 sueros en los 14 hospitales públicos de la Comunidad. La cifra más elevada se registró en A Coruña, con 1.089 personas vacunadas, la segunda respuesta más destacada se corresponde con el Área de Santiago, con 777 ciudadanos que recibieron el suero y el tercer lugar se posiciona Ferrol, con los 599 voluntarios.

Cabe destacar que faltan los registros de este domingo para conocer el alcance real de esta campaña extraordinaria en cada área sanitaria, pero los datos de la ferrolana no pueden ser más destacados, toda vez que su número de personas adscritas es menor que la de A Coruña y Compostela, que atendieron a más personas.

Solidaridad

El conselleiro de Sanidade, el ferrolano Antonio Gómez Caamaño manifestó tras conocerse los primeros datos del sábado que “é un orgullo comprobar que os galegos sempre responden ao chamamento de Saúde Pública”. Además, añadió que, en el caso concreto del estudio Sincigal, “a resposta da xente ten sido abrumadora, con más de 5.400 participantes no primero día da xornada extraordinaria de vacinación”.

El máximo responsable de la Sanidad Gallega también dio las “grazas aos galegos polo seus compromiso e solidariedae e tamén aos profesionais sanitarios que contribúen para a realización destas campañas”.

Antes de esta jornada las cifras de participación en este ensayo clínico rondaban las 20.000 personas, a las que habrá que sumar ahora los más de 5.000 del sábado y los que se hayan producido en las últimas horas de este domingo. Hasta la fecha quienes más estaban participando en el ensayo eran personas de entre 61 y 70 años.