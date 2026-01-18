Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Salud

Los residentes en el Área Sanitaria de Ferrol se vuelcan con el ensayo clínico Sincigal

En la primera jornada de inoculaciones a los voluntarios, celebrada este sábado en el Marcide, tomaron parte 599 personas

Montse Fernández
Montse Fernández
18/01/2026 15:54
Fontenla Maristany
En Ferrol, el Fontenla Maristany y el centro de salud de Caranza seguirán suministrando sueros hasta final de mes a quienes deseen participar en el estudio 
Emilio Cortizas
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La población local, como la del resto de Galicia, ha respondido muy satisfactoriamente al llamamiento realizado desde la Xunta de Galicia y el departamento de Sanidade para participar en las jornadas extraordinarias para el ensayo clínico Sincigal, para evaluar la eficacia en adultos de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial. 

Como se recordará, tanto en las jornadas de ayer sábado, como en la de este domingo, se realizaron inoculaciones extraordinarias en diferentes hospitales gallegos. En el Arquitecto Marcide se registraron, solo en la primer día, 599 inoculaciones. En toda Galicia los datos son igual de positivos. Así, en total se han administrado 5.423 sueros en los 14 hospitales públicos de la Comunidad. La cifra más elevada se registró en A Coruña, con 1.089 personas vacunadas, la segunda respuesta más destacada se corresponde con el Área de Santiago, con 777 ciudadanos que recibieron el suero y el tercer lugar se posiciona Ferrol, con los 599 voluntarios. 

Invitaciones masivas entre la población local para tomar parte en el ensayo Sincigal

Más información

Cabe destacar que faltan los registros de este domingo para conocer el alcance real de esta campaña extraordinaria en cada área sanitaria, pero los datos de la ferrolana no pueden ser más destacados, toda vez que su número de personas adscritas es menor que la de A Coruña y Compostela, que atendieron a más personas. 

Solidaridad

El conselleiro de Sanidade, el ferrolano Antonio Gómez Caamaño manifestó tras conocerse los primeros datos del sábado que “é un orgullo comprobar que os galegos sempre responden ao chamamento de Saúde Pública”. Además, añadió que, en el caso concreto del estudio Sincigal, “a resposta da xente ten sido abrumadora, con más de 5.400 participantes no primero día da xornada extraordinaria de vacinación”.

El máximo responsable de la Sanidad Gallega también dio las “grazas aos galegos polo seus compromiso e solidariedae e tamén aos profesionais sanitarios que contribúen para a realización destas campañas”. 

Antes de esta jornada las cifras de participación en este ensayo clínico rondaban las 20.000 personas, a las que habrá que sumar ahora los más de 5.000 del sábado y los que se hayan producido en las últimas horas de este domingo. Hasta la fecha quienes más estaban participando en el ensayo eran personas de entre 61 y 70 años. 

La campaña sigue en centros de salud y hospitalarios hasta el 31

Al margen de estas convocatorias de carácter extraordinario en fin de semana –para llegar a otros grupos poblacionales–, el ensayo clínico Sincigal sigue activo hasta el día 31 de enero en muchos hospitales, entre ellos el Marcide, y los centros de salud. En la zona participan en el ensayo: As Pontes, Cerdido, Cabanas, Cedeira, Ortigueira, San Sadurniño, Pontedeume y, en Ferrol, el Fontenla Maristany y el centro de salud de Caranza.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Mapa petrográfico del Reyno de Galicia

Cómo un alemán descifró la singularidad del Xeoparque Cabo Ortegal hace dos siglos
Verónica Vázquez
Fran Canosa, el pasado 14 de enero, con el alumnado del IES de Fene

El Xeoparque Cabo Ortegal se traslada a las aulas de los centros educativos para enseñar su riqueza natural
Verónica Vázquez
lluvia

La comarca registra unos 168,6 días de lluvia media al año en el último lustro
Montse Fernández
Casino Ferrolano mesa de AECC

La AECC en Ferrol organiza una fiesta de Carnaval solidaria
Montse Fernández