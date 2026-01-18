La UPA-Ferrol Centro impulsa un grupo de amistad para la comunidad latina

Alguna de las personas de la comunidad latina en la urbe que tomarán parte en los encuentros promovidos por la UPA Centro DMF

Tras la celebración de una novena de Navidad en la urbe, un grupo de latinoamericanos afincados en Ferrol acordó crear un grupo de amistad y de encuentro “para dialogar, fortalecer sus inquietudes, formarse desde la fe y ayudarse mutuamente”, como informan desde la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol.

Estas reuniones las realizarán todos los meses, habiendo sido el primer encuentro este domingo 18, coincidiendo con la tercera jornada dominical del mes.

Las sesiones se desarrollarán en los locales de la parroquia del Carmen, en el centro de la ciudad de Ferrol. Esa primera reunión celebrada en las últimas horas, abierta a todas las familias, concluyó con una misa a la que asistieron algunos de los participantes.

Como se señala desde la diócesis local, se trata de un grupo abierto a todos los latinos “para crecer humana y cristianamente en comunidad y en el seno de la Iglesia, que quiere ser hogar y casa de acogida”.

Además, informan de que la iniciativa en cuestión ha surgido “desde la escucha del colectivo migrante, tan presente en la ciudad y en la acogida de Cáritas”. En las conversaciones con ellos “se manifiestan las enormes diferencias culturales a pesar de compartir la lengua y pasado”. También se percibe la “diferencia de la religiosidad europea y la latina, que choca en los procesos de integración y acogida”. De todas estas cuestiones surge la necesidad de crear un espacio para “acoger, escuchar, compartir, ayudar y formarse en la nueva vida y esperanza que quieren afrontar”, apuntan.

De este modo, animado por el obispo diocesano y fortalecido por la presencia de un sacerdote latino en la UPA Ferrol-Centro, nace este proyecto, apoyado por voluntarios de la propia parroquia. En su proceso de constitución manifiestan la voluntad de “ser una Iglesia acogedora y misionera”.

Para asistir a estas citas dominicales no es necesario anotarse y quienes quieran participar no tienen más que presentarse en las reuniones. Más información: concatedralsanxiao@mondonedoferrol.org.