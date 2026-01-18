La comarca registra unos 168,6 días de lluvia media al año en el último lustro

El pasado ejercicio se superaró la media de 168 días de lluvia que se ha registrado en los últimos años Jorge Meis

El pasado ejercicio se registraron 174 jornadas de lluvia en esta zona de la geografía, según los datos aportados por el CIS a la Rede Metereolóxica de Galicia. Dicho lo cual, 2025 ha sido el año con mayor número de días con precipitaciones del último lustro en el área de Ferrol, superando la media de los cinco años, que se sitúa en los 168,6 días de chubascos anuales.

En 2021 se contabilizaron 168 jornadas pasadas por agua, frente a las 158 de 2022 (el número más bajo de la muestra); 175 de 2023 y 170 del ejercicio 2024. El análisis se centra en aquellos días en los que se registraron precipitaciones, no en la cantidad de agua recogida. No obstante, sobre ese aspecto cabe citar que los meses con mayor volumen de pluviometría recogida en estos cinco años, es decir, por encima de los 250 litros por metro cuadrado al mes, se sitúan en diciembre de 2022 (294.7 L/m2); octubre de 2023 (317 litros); noviembre de 2023 (296,9); octubre de 2024 (262,6); enero de 2025 (344, 7 L/m2) y noviembre de 2025 (275,1 litros). Curiosamente ha sido también durante el pasado año, el enero, cuando se ha registrado el mes con más lluvias recogidas en la zona del último lustro, superando los 300 litros por metro cuadrado (344,7 L/m2).

Del estudio de los datos se observa también otra tendencia habitual, con los meses más lluviosos en enero, octubre, noviembre o diciembre, nada lejos de lo esperado al tratarse de la temporada invernal.

En el capítulo de las temperaturas cabe reseñar que cada vez es más común que en meses tradicionalmente fríos como enero se superen los 20 grados en alguna ocasión. De 2025 sorprenden, por anómalos, los 25,51 grados alcanzados en marzo y los los 29,30º registrados en el mes de abril. Sin embargo, el enero más cálido del último lustro en esta zona ha sido el de 2021, superando los 22 grados en alguna jornada. El mercurio ha sobrepasado los valores más altos del último lustro en agosto de 2023, cuando se contabilizaron 38,65º en la zona, lo que situó la temperatura media de las altas en 25,36º. Ese mismo ejercicio, en octubre, se superaron los 34,47, elevando la media hasta los 22,5º.

Por otra parte, este inicio de 2026, en cambio, está más siendo frío y lluvioso, con 14 jornadas de chubascos y una media 16,2 grados.