La carretera de la Trinchera cumple 30 años acumulando problemas de mantenimiento en Ferrol y Narón

El tramo de Ferrol se encuentra en unas condiciones relativamente mejores a las de Narón J.M.

En poco menos de tres semanas, el primer tramo de la carretera de la Trinchera (FE-11), que conecta el polígono de A Gándara con los barrios de Caranza, Esteiro y Ultramar, cumplirá treinta años. Fue el 5 de febrero de 1996 cuando el entonces alcalde, Juan Blanco Rouco, acompañado del expresidente de la Xunta (y antiguo secretario de Estado de Infraestructuras), Emilio Pérez Touriño, inauguraba esta parte inicial de la vía, que no tardó mucho en ganarse el sobrenombre. La continuación, como muchos otros proyectos en la comarca, sufrió numerosos retrasos y no fue hasta casi doce años más tarde, en el ejercicio 2008, que el vial fue completado con el segmento entre la FE-13 y la avenida do Mar (aunque técnicamente mantiene esta denominación en la circunvalación que conecta con la autopista AP-9F y la carretera de Castilla frente a la planta de Megasa).

Así, en estas tres décadas, el también conocido como Acceso Este a Ferrol se ha convertido en un elemento vertebrador fundamental para el tráfico rodado entre ambos municipios, tanto a la hora de reducir la tensión circulatoria en el entorno de la carretera de Castilla (objetivo principal de su construcción), como para mejorar la comunicación entre los barrios que atraviesa y del propio polígono industrial, generando un importante impacto socioeconómico en el área. No obstante, pese a los grandes beneficios que aporta, este ramal también lleva siendo desde sus inicios, tanto para los Concellos como para los propios ciudadanos de ambos municipios, una fuente de dolores de cabeza, especialmente en términos de mantenimiento.

Problemas de competencias

Y es que, como también sucede en viales en una situación similar (como es el caso de una parte de la AC-115, a su paso por Neda y Fene), el hecho de que sea de titularidad estatal conlleva una serie de retos a nivel de conservación, lo que se traduce en que, a día de hoy, es uno de los accesos en peor estado de ambos municipios. El problema radica en el conflicto de competencias entre las diferentes administraciones: por una parte, los gobiernos locales de Ferrol y Narón, al no ser sus responsables, no pueden incluirla directamente en sus respectivos planes de mantenimiento, teniendo que hacer requerimientos constantes a Demarcación de Carreteras para su cuidado. Por otra, desde la Subdelegación del Gobierno en A Coruña se defendió que los Concellos pueden acometer estas labores si así lo estiman oportuno, si bien, como sucedió antes de la inauguración de la renovada avenida de As Pías, dependen en general de convenios o actuaciones de urgencia.

Narón advirtió de problemas de vegetación en un segmento especialmente sensible J.M.

Esto supone un “área gris” para las diferentes instancias, dado que la legislación establece que los municipios pueden hacerse cargo de estos viales cuando atraviesan su núcleo urbano pese a que la competencia formal pertenezca al Estado, pero también que estas intervenciones deben realizarse a través de acuerdos y siempre que no afecten a la estabilidad presupuestaria. Y es precisamente de este choque de responsabilidades del que deriva el estado de abandono que los propios Consistorio son los primeros en denunciar.

Quejas municipales

“El Concello de Ferrol ha realizado varios requerimientos a la Demarcación de Carreteras para que acometiera la limpieza de esta vía, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los peatones que transitan por las aceras”, explicó esta semana el gobierno local al ser cuestionado por el estado actual del acceso, incidiendo en que la última solicitud tramitada por parte del departamento de Urbanismo se realizó el 15 de enero (la anterior fue en septiembre). A este respecto, el ejecutivo ferrolano detalló que, tras meses de peticiones, el organismo estatal se comprometió a realizar las labores “en los próximos días”, cosa que parece haber sucedido, al menos en parte, en el tramo de Ferrol, donde se retiró buena parte de la vegetación de las aceras, aunque queda pendiente el chapeo del eje central del vial y otras labores incluidas en la reclamación, como la reparación de baches.

Las labores de chapeo en aceras y mediana son las que más retraso acumulan J.M.

El caso de Narón es, si cabe, más llamativo, pues acumula incluso más deficiencias a nivel de mantenimiento que el tramo de la ciudad naval. Como curiosidad, pese a ser un tramo una década más nuevo, acumula más actuaciones de mejora, en tanto a que, con el paso de los años, las diferentes administraciones tuvieron que adoptar soluciones cada vez más restrictivas para evitar que los vecinos atravesasen la carretera tras cruzar las vías del tren –cambiando las rejas iniciales por vallas e incluso bloqueando el pequeño hueco que quedaba alrededor de cada farola. A nivel de conservación, la acera y la mediana de este tramo están en condiciones relativamente mejores que las ferrolanas, además de presentar menos fisuras en el pavimento, pero como contrapartida el volumen de vegetación es notablemente mayor, siendo necesarias labores de chapeo a lo largo de todo el trazado y desbroces en el extremo de la avenida do Mar.

A este respecto, desde el gobierno local de Narón se expresó la preocupación que genera esta situación tanto en el Concello como en los servicios de seguridad municipales, detallando que en un reciente informe de la Policía Local “advírtese da presenza de abundante maleza nun tramo especialmente sensible desta vía, que invade parcialmente as beirarrúas, a mediana, os bordes da calzada e mesmo o interior da rotonda que conecta coa avenida do Mar”. Según refleja el documento, esta coyuntura “dificulta o tránsito peonil, reduce a visibilidade e pode supoñer un risco evidente para a seguridade viaria, tanto para peóns como para os vehículos”, subrayando, al igual que Ferrol, que desde el Consistorio se han realizado sin éxito numerosos requerimientos al Estado para subsanar estas deficiencias.

La acumulación de vegetación llega incluso a dañar las infraestructuras J.M.

A esto se suma, detalló, la problemática del tapón urbano de la calle Betanzos, que ha llevado al Concello “a solicitar formalmente ao Ministerio a apertura dunha saída directa desde a FE-11”. De acometerse esta intervención, concluye el gobierno local naronés, se permitiría “aliviar a presión circulatoria nun punto negro habitual”, además de mejorar el flujo de tráfico en el barrio de A Gándara.