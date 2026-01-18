La AECC en Ferrol organiza una fiesta de Carnaval solidaria

La celebración tendrá lugar en el Casino Ferrolano y tendrá un coste de de AECC Daniel Alexandre

La junta local de la Asociación Española contra el Cáncer de Ferrol está inmersa ya en la preparación de otra de sus actividades sociales y solidarias. En este caso se trata de una cena de Carnaval, que se celebrará en las instalaciones del Casino Ferrolano, un espacio que siembre se brinda para colaborar en las diferentes propuestas solidarias de la asociación local. El evento tendrá lugar el sábado 21 de febrero a las 21.00 horas.

De cine

Desde la organización informan de que la temática escogida para la velada es el mundo del cine, de modo que animan a los asistentes a vestirse de su personaje favorito del celuloide para asistir a la cena solidaria.

Las entradas (35 euros) para poder acudir a la cena de Entroido ya se pueden adquirir en las instalaciones de la junta local, en el número 5 de la calle de la Tierra, en horario de oficina. Asimismo, se puede obtener más información sobre el evento en el teléfono de la entidad (981 370 003).

Para animar más la noche y que las personas que asistan puedan disfrutar del baile y la música se contará con la actuación del grupo “Los Alcántara”, que ofrecerá un concierto en el que no faltarán sus habituales temas y otros más propios de la celebración del Carnaval.