Tras las huellas de Ena en Ferrol: dos visitas reales y un legado que sigue vivo

La reina Victoria Eugenia cortando la cinta en la botadura del acorazado "España" Archivo Navantia

La figura de la reina Victoria Eugenia está de moda casi 57 años después de su fallecimiento. La exitosa serie emitida por Televisión Española sobre su vida y la exposición dedicada a ella que hasta el 5 de abril puede verse todavía en el Museo de las Colecciones Reales han logrado suscitar el interés del público por una mujer adelantada a su época que fue la madrina del actual monarca Felipe VI y que visitó Ferrol, dejando una huella que sigue ligada a la vanguardia: el dique 2 de Navantia, donde estaba atracada la primera de las modernas F-110, se inauguró llevando su nombre.

Nacida en el emblemático castillo de Balmoral, en Escocia, tanto su familia como sus seguidores —que fueron muchísimos, levantaba pasiones entre sus “súbditos”—preferían llamarle “Ena”, su cuarto nombre que, en escocés, significaba Eva. Fue el 31 de mayo de 1906 cuando comenzó su reinado consorte al casarse con Alfonso XIII, un día que pudo acabar en tragedia al sufrir la pareja el atentado bomba del anarquista Mateo Morral, quien terminó matando a 25 personas.

De Morral a Canalejas

Precisamente, la prensa ferrolana de la época no tardó en rastrear el nombre del terrorista y localizarlo en la ciudad naval el año anterior: “El desdichado libertario había estado en un depósito de bicicletas establecido frente a la cárcel y propiedad de don José Veiga Pintos”, se pudo leer en El Correo Gallego, confirmando que habría parado allí el 19 de marzo de 1905 “y dijo ser catalán y que sus padres eran fabricantes”, figurando su firma en el documento de alquiler de máquinas y habiendo pernoctado en El Suizo.

Tres años después, el nombre de la consorte volvería a leerse en los periódicos locales porque la Sociedad Española de Construcción Naval (precursora de la actual Navantia) anunciaba en noviembre de 1909 la colocación de la quilla del primero de los tres acorazados de la clase “Reina Victoria Eugenia”, pero finalmente nunca se llegarían a construir.

El ferrolano Álvarez de Sotomayor la retrató en varias ocasiones; esta obra puede verse en la Fundación Barrié de A Coruña en la muestra sobre el pintor AEIG

Entretanto, la monarca compartió en varias ocasiones café y pastas con el ferrolano José Canalejas, que asumió la presidencia del Consejo de Ministros de febrero de 1910 hasta que lo asesinaron en un atentado en noviembre de 1912. Precisamente, por el primer santo que celebró como presidente, Victoria Eugenia lo recibió en el Palacio Real y le regaló “unos soberbios gemelos y zafiros” el 19 de marzo.

Primera visita

En la prensa gallega no cesaban los rumores sobre posibles visitas reales, pero lo cierto es que hubo que esperar al 4 de febrero de 1912 para que los reyes pisasen Galicia y, más concretamente, Ferrol donde, como era habitual en este tipo de bienvenidas, se activó un engranaje festivo para decorar las casas, iluminar las calles y proporcionarles toda clase de detalles para que se quedasen con ganas de volver.

Era la cuarta vez que Alfonso XIII estaba en la ciudad, pero la primera de Ena que, además, iba a ejercer de madrina del acorazado “España”, el mayor buque construido hasta la fecha en los diques ferrolanos: 139,8 metros de eslora, 24 de manga y 12,8 de puntal. Fue, hasta la llegada del “Príncipe de Asturias” en 1982, el que tenía una mayor capacidad de desplazamiento, unas 16.940 toneladas.

Botadura del acorazado "España" en el astillero ferrolano Archivo Navantia

Los reyes estrenaron el trayecto del ferrocarril Betanzos-Ferrol —que puede recrearse actualmente casi igual que entonces, tristemente— después dos primeros trenes en los que llegaron el alcalde, Emilio Antón, además de otras autoridades civiles y militares y decenas de periodistas. “Momentos antes de las cuatro de la tarde, divisóse un blanco penacho de humo brotando por entre las alturas”, escribía El Correo sobre el tercero, el convoy real, describiendo que “el rey vestía de almirante y la reina rico traje morado con sombrero del mismo color, realzando más y más su belleza”.

Se dirigieron a San Julián para un acto religioso y después entraron al Arsenal por la Puerta del Parque, quedándose hospedados en el yate “Giralda” y yendo después a una recepción en el trasatlántico “Alfonso XII”. No faltó en ninguna crónica una frase destacando lo “guapísima” que era Victoria Eugenia y al día siguiente, 5 de febrero, la botadura se celebró en torno a las 15.00 horas.

Dibujo de Ena en el momento crucial de la botadura en Ferrol AEIG

Ella “llevaba en el pecho un pasador con muchas condecoraciones” y su tarea en la tribuna de proa pasó por cortar “con un cincel la cinta de seda que sujetaba al ‘España’ y que tenía los colores nacionales”. “El momento era emocionante. Crujieron las maderas de la grada, astillándose algunas (…). De pronto, el buque comenzó a moverse lentamente entre la ansiedad de cuantos contemplaban la ceremonia y la reina entonces lanzó la botella de jerez, que estrelló perfectamente contra el barco”, recogió El Correo. Además, alardeando de potencial, en cuanto el acorazado salió de la grada, una grúa colocó ya la quilla del siguiente, el “Jaime I”.

Para celebrarlo hubo un “lunch” —hace un siglo también convivían con terminología inglesa un tanto ridícula— en la Sala de Gálibos servido por el Hotel Suizo y de noche fueron los reyes al Jofre a ver el concierto del coro pontevedrés Aires d’a Terra dirigido por Perfecto Feijóo junto a la banda de Infantería de Marina con Gregorio Baudot a la batuta.

El dique Victoria Eugenia, a medio ampliar, en una imagen de época; hoy en día está en sus gradas la moderna "Bonifaz" Archivo Ateneo Ferrolán

El rey tuvo tiempo de conmutar una pena de muerte en Ourense, como era tradición en las visitas reales de la época; a recibir a una comisión de alcaldes que le pidió el tren de la costa hasta Ribadeo, y de disfrutar de un almuerzo de despedida antes de subirse de nuevo al convoy el 6 de febrero a las 10.18 horas. Su mujer, Ena, dijo entonces que Ferrol le había gustado tanto que no querría tardar mucho en volver.

Sin embargo, la consorte no acudió en persona a la puesta en marcha del dique que se bautizó con su nombre, una nueva varada de 20.000 toneladas que ejecutó la Casa Jackson —todavía sigue en uso, más de un siglo después, y hasta ocupado por la moderna “Bonifaz”, primera de las F-110— . Fue en mayo de 1913 y delegó en la Infanta Isabel de Borbón, conocida como La Chata, quien acudió finalmente a Ferrol. Tampoco regresó cuando el 21 de abril de 1920 se botó en el astillero el crucero explorador “Reina Victoria Eugenia”.

Segunda visita

Tendrían que pasar más de siete años para que los monarcas llegasen a la ciudad por última vez el 23 de septiembre de 1927. Lo hicieron a bordo del "Jaime I" y entraron en la ría con los castillos de La Palma y San Felipe rindiendo honores con artillería y armamento cinco minutos antes de la una de la tarde.

El Real Coro en una actuación ante el duque de la Conquista en San Sadurniño Archivo Toxos e Froles

Acudieron a un almuerzo en su honor en el ayuntamiento, servido esta vez por el Ideal Room, y volviendo después Ena a echar la siesta al buque mientras su marido se dirigió al astillero para supervisar trabajos. Más tarde, ambos fueron a la casa de los duques de la Conquista en San Sadurniño, donde actuó para ellos el Coro Toxos e Froles —el monarca les otorgaría el "Real" al año siguiente— y los nombró presidentes de honor de la entidad, entregándoles un título pintado por Felipe Bello Piñeiro.

Abandonaron Ferrol por tierra para dirigirse a A Coruña, pero antes, Victoria Eugenia recibió de los niños de las Escuelas Nacionales varios ramos de flores que ella “recibió conmovida”, decía la crónica de la última visita de los reyes de España en décadas. No en vano, con la proclamación de la II República y el exilio de los monarcas también pasó a denominarse con un austero “dique 2” a la moderna estructura hidráulica que llevaba su nombre y que el tiempo ha querido devolver su denominación “real”.