Toda la flota de Ferrolterra en huelga este lunes por el reglamento de control de pesca

Barcos amarrados en Curuxeiras Daniel Alexandre

Las modificaciones del Reglamento de control de pesca, una normativa de ámbito europeo, han levantado a todo el sector pesquero y marisquero de España, que el lunes está de huelga para exigir un cambio que relaje algunas de las obligaciones que impone.

Las federaciones de cofradías consideran que se está provocando un “grave perjuicio”, ahora a las embarcaciones de 12 metros de eslora o más, pero recalcan que en el cronograma de implantación de nuevas medidas figura su ampliación a las de nueve metros en 2028 y a todas a partir de 2030, como señalaba el jueves el patrón mayor de Ferrol, Gustavo Chacartegui.

Su homólogo de Barallobre, Jorge López, explicaba el viernes que “a largo plazo el impacto negativo repercutirá en todo el sector pesquero, afectando al conjunto de la cadena productiva y a la economía de las zonas costeras”, por lo que anunciaba, en comunión con el resto de pósitos, la presencia en la concentración que tendrá lugar mañana lunes a las 11.00 horas en el muelle coruñés de O Parrote. Ese acto irá acompañado de un amarre de toda la flota y del cierre de las lonjas durante toda la jornada.

Por la tarde, a las 16.00 horas, tendrá lugar la reunión entre las federaciones autonómicas de cofradías y la secretaria general de Pesca y son muchos los mariscadores y pescadores de la comarca que han anunciado su participación en la concentración que tendrá lugar en Madrid durante el tiempo que dure el encuentro. Si no hay avances, expone la cofradía de Barallobre, el cierre “tendrá carácter indefinido”.

Las principales quejas del sector tienen que ver con la obligación de comunicar con más de dos horas de antelación la entrada a puerto y el pesaje de todas y cada una de las especies, desde el primer kilo, sin ningún mínimo exento, a pesar de las dificultades de todo tipo, también técnicas, que conlleva.