Ferrol

Reto de Exponav: encuentra en su museo ferrolano la pieza del mes y fotografíate con ella

Este enero se trata de hallar la maqueta de la Escuela Obrera, obra de Carlos Macías

Redacción
17/01/2026 22:12
Maqueta de la Escuela Obrera
Maqueta de la Escuela Obrera
Cedida
El museo de la construcción naval de Exponav anima a sus visitantes a descubrir las piezas de su colección a través de una iniciativa que promueve en sus redes sociales. 

Si hasta ahora, el museo presentaba cada semana una de sus piezas para darlas a conocer al visitante, la sección ha evolucionado y desde ahora se denomina Pieza del Mes. Desde este momento, cada mes Exponav destacará una obra especial de su exposición, pero incorporando un nuevo reto para atraer al visitante, el desafío de hallarla en las instalaciones.

Así, plantea una visita al museo con un aliciente más, el de encontrar la pieza del mes que anuncia en sus redes sociales y la propuesta de que la persona que la encuentre se haga una fotografía con dicha pieza y la suba a sus redes, etiquetando a Exponav.

La pieza de este mes de enero es la maqueta de la Escuela Obrera de Ferrol, donada por Carlos Macías, que recientemente presentó una exposición temporal en el museo.

La maqueta representa con gran detalle la arquitectura y distribución de este edificio, creado a finales del siglo XIX con el objetivo era ofrecer educación básica a los hijos de los trabajadores de los astilleros, brindándoles herramientas para mejorar sus oportunidades en la sociedad industrial de la época

Ahora, el reto consiste en que el visitante pueda encontrarla dentro de la exposición y fotografiarse con ella.

