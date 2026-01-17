Las viviendas vacías pueden renacer en Ferrol y comarca con las ayudas de Fogar Vivo

Visita de la conselleira de Vivenda y la delegada territorial a un piso beneficiado de las ayudas de Fogar Vivo Daniel Alexandre

Mejorar las condiciones de habitabilidad de pisos y viviendas vacías para que puedan salir al mercado de alquiler, reformadas y hasta con electrodomésticos nuevos es posible, en parte, con las ayudas Fogar Vivo de la Xunta, de las que ya se han beneficiado hasta 239 propietarios, quedando peticiones fuera, al agotarse el crédito de la Consellería de Vivienda establecido para este fondo.

Este sábado, la conselleira de esta área, María Allegue, acompañada de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó una de las viviendas que en la ciudad naval se ha visto beneficiada con estas ayudas el pasado 2025 y que ahora, una vez realizadas las obras pertinentes, cuenta ya con inquilinos, gracias a las mejoras aplicadas.

El dueño de este piso recibió 3.189 euros de Fogar Vivo, lo que supuso un 80% del gasto invertido en el cambio de puertas y suelos y la adquisición de electrodomésticos nuevos, tal y como destacó ayer en la visita la hija del propietario.

La vivienda ahora reformada se encontraba vacía desde hace siete años y tras la adecuación y mejora cuenta ya con un nuevo inquilino desde el pasado mes de septiembre, que abona una renta mensual de 650 euros.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas agradeció a la familia propietaria su amabilidad y señaló que el nuevo programa del gobierno gallego, dotado de un presupuesto de 1,4 millones de euros en el pasado 2025, “foi un éxito” y contribuyó a recuperar viviendas vacías para el mercado de alquiler, con especial atención a la juventud.

Tras los resultados del año pasado, Allegue anunció que a finales del próximo mes de febrero se abrirá el plazo de solicitudes de la nueva convocatoria, que en esta ocasión contará con un presupuesto superior, que alcanzará los 2,6 millones de euros y que se espera que vaya ascendiendo hasta situarse en los 5,7 en 2028.

Características

Los propietarios podrán contar con una partida máxima de 16.000 euros por casa. De este total, 11.000 estarán reservados para la rehabilitación del inmueble, incluyendo los gastos para renovar electrodomésticos como la lavadora, el lavavajillas, el horno, la nevera, la campana extractora, la cocina y los sanitarios de la casa.

Además, si los inquilinos son menores de 36 años, personas con hijos menores o unidades con personas dependientes se establece una ayuda complementaria de 2.000 euros, siempre que se hubiera obtenido la subvención de rehabilitación de mejora de la vivienda.

Por último, la línea de aportaciones incluye, independientemente de que hagan reformas, 3.000 euros para un seguro de impago o multirriesgo con el objetivo de dar más seguridad a los propietarios.

La conselleira animó a todos los que cuenten con viviendas vacías a que soliciten esta ayuda del Fogar Vivo, “unha axuda para o propietario e, por suposto, unha axuda para aquelas persoas que están buscando casa. Polo tanto, trátase dun programa que beneficia a todos”.