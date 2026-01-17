La batea de la ría de Ferrol contribuyó a la venta de más de 694 toneladas de bivalvos

La estructura lleva en funcionamiento catorce años Emilio Cortizas

La reinstalación de moluscos en la batea ha contribuido a la comercialización de más de 694 toneladas de bivalvos desde que comenzó a funcionar, en enero de 2012, es decir, hace catorce años, si bien su utilización a lo largo de este tiempo ha sido irregular y, sobre todo en el último ejercicio, refleja también el impacto de la crisis productiva que está asolando la ría.

El sector tiene desde hace muchos años interiorizado este mecanismo de depuración intensiva que, sin embargo, generó mucho rechazo y dudas en un comienzo. De hecho, su puesta en marcha se demoró varios meses –la iniciativa se presentó en verano de 2011–, primero porque liquidaba el plan de dinamización por el que los mariscadores, como compensación por no poder faenar, recibían una aportación por realizar trabajos de regeneración y limpieza de los bancos, y, segundo, porque en un primer momento se había elegido otra zona a la que llevar el producto, la ensenada de Morás, en Xove.

Pero, además, había mucha preocupación por el precio al que podría venderse un marisco que, explicaban, perdía calidad por estar “semanas” en jaulas.

Con todo, la iniciativa salió adelante, entre otras cosas porque la legislación europea no admitía mucha más demora en la aplicación del reglamento sobre seguridad alimentaria. Las obras para la construcción del colector no habían comenzado y las zonas C –con una carga de materia orgánica excesivamente alta– eran la mayoría, principalmente del banco de As Pías, la “mina” que durante varios lustros dio trabajo a más de 300 mariscadores de las dos cofradías, Ferrol y Barallobre.

155.000 kilos el primer año

A pesar del impacto y de los precios bajos de las primeras semanas –el kilo de pagaba a cinco euros y se estaba produciendo una mortalidad demasiado alta, siempre por encima del 10% del producto estabulado e incluso más–, el sector entró en la reinstalación. Era, pese a la conflictividad que generó la propuesta lanzada por la conselleira Rosa Quintana, un colectivo más numeroso que ahora y los resultados de esa actividad quedaron de manifiesto en la estadística: ese primer año se reinstalaron cerca de 155 toneladas, principalmente de almeja babosa –más de 133 del total– extraída por los socios de Ferrol y Barallobre, sobre todo, aunque otras cofradías también se abrieron a participar, aun con unas cantidades muchísimo menores.

En el año 2013 también hubo un uso intensivo –un total de 127 toneladas–, pero a partir del bienio 2016-2017 comenzó una tendencia que ha llevado a que todo el marisco enviado desde entonces, en los últimos ocho años, sea menor que todo el que se reinstaló en el 2012, una muestra más de la crisis que atraviesa el sector.