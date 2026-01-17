El "Galatea", esa cafetería, ese pub, esa tienda, esa plaza, ese barco

buque escuela

La historia de Ferrol, y su comarca, está ligada a sus barcos y a las gentes del mar, buques de todo tipo y condición que se construyeron o arribaron a la urbe naval y que han dado nombre a calles, plazas o negocios, entre otros, dejando una huella imborrable.

En Fene, por ejemplo, durante muchos años de la década de los 80 y 90 era habitual tomarse algo en el pub de la localidad, el Galatea, situado en la zona del Cruceiro, en Perlío. Lo cierto es que son numerosos los bares, restaurantes y negocios varios de la comarca que se dejaron seducir por el nombre de este histórico buque que sirvió a la Armada Española y tuvo su base en Ferrol.

El buque "Galatea" en su muelle habitual en A Graña (Blog Visiones de Ferrolterra)

Muchos recordarán aún los riquísimos desayunos o meriendas que uno podía darse en el mítico Galatea, ubicado en la calle Real, con bollería fresca servida por La Suiza. Hace una década que el negocio cambió de manos y con ello también de nombre. En otros concellos de la comarca también disfrutaban de sus particulares “galateas”.

Spas, librerías y hasta joyerías siguen llamándose así hoy en día en diferentes puntos de la geografía mientras que en la ciudad ferrolana lleva ese nombre la residencia militar situada en la calle María, una empresa de suministros industriales y toldos y una avenida, entre otros.

Asimismo, los nombres alusivos al mar o la marina para diferentes tipos de negocios, sobre todo de hostelería, son tan variados en la zona como casi infinitos: Bar Miramar, Café Bar Submarino, Maruxaina, Puerto Chico, Nautic, Taberna del Puerto, O Mariscador, Sailor´s; Camarote; La Isla, Posada del mar, Mare Nostrum, Amuras, Muramar, Marino y un largo etcétera.

Lo curioso es que tras alguna de estas referencias hay grandes historias como la del citado bergantín “Galatea”, que traemos de nuevo a la memoria de aquellos que tienen grandes recuerdos de sus “galateas” particulares.

Un buque escocés con alma ferrolana

Fue botado en Glasgow (Escocia) un 3 de diciembre de 1896 con el nombre de “Glenlee” –fue rebautizado en cuatro ocasiones en su historia–, dos años más tarde se vendió a la compañía Robert Fergunson & Co, de Dundee, y se le cambió el nombre como “Islamount”, en alusión a la naviera para la que prestaría servicios. En 1905 pasa a manos de Richard Thomas & Company, de Liverpool, seguidamente, en 1918, durante la Primera Guerra Mundial, fue requisado por el Servicio de Control de Buques, pasando a operar en Londres. En octubre de 1919 realizó el que fue su último viaje como buque mercante británico, ya que fue vendido a una sociedad de navegación de Génova, en Italia, para dedicarse a la actividad comercial en el mar Mediterráneo.

El barco fue rebautizado hasta en cuatro ocasiones en sus más de 130 años de historia

Ya en el año 1922 el Gobierno español lo adquiere recibiendo entonces el nombre de “Galatea”, en honor a la nereida, y arriba a Cartagena. Después fue trasladado a los astilleros de Echevarrieta y Larrinaga de Cádiz para convertirse en buque escuela de guardamarinas, teniendo durante todo ese período su base en A Graña, en Ferrol.

Entre su velamen y jarcias se formaron cientos de oficiales ferrolanos y españoles hasta que en el año 1962 fue puesto fuera de servicio y amarrado permanentemente como pontón escuela en Ferrol.

Ya en el año 1980, tras pasar por dique seco para la reparación de las planchas, fue remolcado a Sevilla para convertirlo en un museo naval para la Expo de 1990, pero las obras nunca llegaron a realizarse por considerar el Gobierno que resultaban demasiado caras. Años después, en 1992, el buque fue subastado en favor de la firma Clyde Marítime Trust por ocho millones de pesetas. Finalmente, y sin atender a las reticencias sociales de la época –se llegó a hablar de convertirlo en museo, y hasta de ubicarlo en Ferrol–, fue remolcado desde España –y con la ayuda de solo tres voluntarios–, entre el 1 y 9 de junio de 1993, hasta la localidad escocesa de Greenock.

La goleta fue propiedad de la Marina española durante 70 años

El periplo de la entrega del buque prosigue en 1997 cuando desde España se hace llegar también el juego completo de mástiles y vergas, distribuidas en secciones de 40 pies, en el interior de contenedores.

No es hasta mayo de ese año cuando comienza la instalación de la cubierta con 1.000 metros cuadrados de madera procedente de África Occidental y calefactada con métodos tradicionales. Dos años después, en noviembre de 1998, comienza el proyecto de restauración al que fue sometido, que se prolongó durante seis años y que contó con un presupuesto de 2,1 millones de libras esterlinas, el equivalente entonces a 700 millones de pesetas, siendo financiado por la National Heritage Lottery Fund (el fondo Europeo de Desarrollo Regional), el Ayuntamiento de Glasgow y la Agencia de Desarrollo de la localidad.

El buque, rebautizado nuevamente como “Glenlee”, su nombre original, fue remolcado ría abajo en 1999 para participar en la famosa regata Cutty Sark, que atrajo a 20.000 visitantes. Ya en el año 2001 se organiza a bordo del buque la muestra “La historia del `Glenlee´” y, dos años después, en 2003, es declarado museo pudiendo visitarse en la referida ciudad de Glasgow.

El Buque, transformado hoy en un museo, puede visitarse en Glasgow

Una lástima que un bergantín como el “Galatea”, tan presente en la vida de los ferrolanos en particular y españoles en general, se vendiera a otro país que sí supo apreciar su potencial como memoria de la historia naval internacional.

Muchos son los ferrolanos que todavía hoy recuerdan aquella etapa de formación y hasta la tonadilla que se le dedicó al bergantín. Uno de aquellos antiguos alumnos fue José Ramón Rey Dopico, quien se refería al velero en Diario de Ferrol, en junio del año 1999, como “fábrica de contramaestres, forja de hombres de la mar”, destacando que “siempre estará en nuestro recuerdo y formará parte de la historia naval de ciudad”.

Tampoco puede olvidar su etapa a bordo de este buque un catalán, Jaume Matamala Blanch, que está casado con una ferrolana y regresa siempre que puede a la urbe, ya sea para reencontrarse con familia y amigos como para rememorar aquella etapa en la que fue seducido por la ciudad, sus gentes y el buque escuela “Galatea”, en el que se alistó en 1966. Tal es su cariño e interés por el barco que ha dedicado mucho tiempo a reunir a antiguos guardamarinas y a ensalzar la historia de este bergantín escocés de alma española, y un poco ferrolana. También escribió un libro, “Ocaso y expolio de un velero”, que se centra en los años de decadencia del que fuera buque escuela. Matamala publicó otra obra en la actualidad, “Rumor de mar”, que pretende ser otro referente de la memoria marítima del país.

El “Galatea” solo fue uno de tantos buques que han formado parte de la ciudad de Ferrol y su Arsenal, que constituyen un pedazo de su historia, junto con otras unidades como el mítico “Argonauta”, “San Carlos Real” o, más cerca en el tiempo, las antiguas fragatas “Baleares” (F-71) y “Asturias” (F-74), el bergantín P-30 o las actuales F-100. Y qué decir también de las futuras F-110, un nuevo hito para la construcción naval moderna cuya historia está todavía por escribirse.