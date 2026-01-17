Abiertas las inscripciones para participar en la Fiesta de las Pepitas

foto de archivo de una edición pasada de la celebración ferrolana

El Ayuntamiento de Ferrol ya se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de las Pepitas con la apertura del plazo de inscripción y la publicación del documento con las normas de participación en la celebración.

Así, se indica que el número total de rondallas que tomarán las calles de la urbe en esta edición en la víspera de la festividad de San José se circunscribe a un máximo de 12, incluidas las de Ferrol. Asimismo, también se aclara que la cantidad de componentes de cada una de las formaciones no podrá ser inferior a 25 personas, sin incluir al director.

Como en años anteriores, y con la intención de otorgarle mayor repercusión a este día, el Concello invitará a participar a todas las agrupaciones de este tipo que tengan su base en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

La normativa, aprobada por el comité organizador, indica que los componentes deberán vestirse para la ocasión con la indumentaria propia de la fiesta, como puede ser la camisa blanca y pantalón negro, la tradicional capa y los complementos en forma de lazos, corbatas, bufandas o escarapelas, entre otros.

Las formaciones que decidan inscribirse en la fiesta deberán interpretar obligatoriamente un pasacalles, un vals y una danza, que pueden ser obras inéditas o recuperadas del antiguo Cancionero de las Pepitas. “No caso de ser textos recuperados para poñerlles una nova música, non poderá modificarse o título primitivo nin a data orixinal”, se señala en las bases.

Por otra parte, en las partituras que se presenten se indicarán los nombres de los autores de la música y la letra, así como las fechas de las mismas. Además, las rondallas aspirantes deberán presentar al departamento municipal de Cultura, a través del Registro, la hoja de inscripción así como las partituras de los temas que van a escenificar (letra y música) y el resto de documentación exigida como historial, fotografía oficial de la rondalla y de la madrina o padrino para que puedan ser supervisados por la organización.

Como en anteriores ediciones, la celebración incluye un homenaje a las personas vinculadas a las rondallas de la urbe que deben tener acreditada una dedicación mínima de 25 años, y a propuesta de las propias agrupaciones. La trayectoria puede incluir años dedicados en diferentes formaciones. Por su parte, el comité organizador examinará las diferentes propuestas que se presenten para recibir esta distinción.

No faltará tampoco el homenaje a letristas y compositores en esta edición del certamen.

La de las Pepitas es una fiesta original, pues no existe otra semejante en todo el mundo y es por ello que ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia.