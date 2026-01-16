Un aniversario que celebra 30 anos de Duplex Cinema, do celuloide á vangarda
O único cine de Ferrol proponse acadar as cifras que demostraron ser factibles cando reabriu remodelado
As películas que se proxectaron por primeira vez no Duplex Cinema pesaban 30 quilos, a mesma cantidade de anos que cumpre o espazo este luns, 19 de xaneiro, sendo ademais a única sala que queda en Ferrol. Nacido como un negocio familiar, o proxecto viviu fundamentalmente dúas etapas: na primeira marcouse o camiño a seguir, fóra dos criterios puramente comerciais que dominaban o sector, e comezando a construír unha comunidade que estaría agardando o seu rexurdir, en 2019, nunhas instalacións e cunha programación modernizadas.
Este espazo cultural, que permanece co proxector acendido practicamente todos os días do ano, non podía deixar de celebrar coa xente que lle dá sentido unha ocasión coma esta, polo que o luns convoca unha auténtica festa, na que se ofrecerán dous pases especiais e catro estreas ao prezo reducido de tres euros.
Cunha nova xerencia, o espazo volveu á vida como un Fénix, cando xa marcharan da escena os cines Goya, Galicia e Azul, que compartían cidade co Duplex cando este se fundou, en 1996, asociado ao mesmo circuito de programación co que contaba o xa desaparecido Avenida.
Historia
O tío de Juan Antonio tiña, até o 2007, outro cine en Ourense chamado Duplex, así que cando os Álvarez Rodríguez tomaron a decisión, o nome estaba claro. Durante dous anos, dende que inauguraron no 1996, a familia estivo á fronte do espazo, “e despois asociámonos a un empresario que programaba as salas ata o 2002”, precisamente o período no que abriron as instalacións da competencia en Narón.
Por amor á arte, nunca mellor dito, porque a súa profesión era outra, comezou a etapa de Juan Álvarez, en 2003, que especializou a sala con programas que se centraban nas películas de culto ou nas máis independentes. “O negocio era distinto”, explica o antigo responsable sobre aquel momento previo no que se fundara o Duplex: “Todos os cines eramos iguais e repartiamos as películas”, sinala.
O sector foi evolucionando e tamén a consideración das distribuidoras, até que chegou un momento no que “o que primaba era a taquilla”, polo que un espazo pequeno non podía competir con outro grande, a non ser que abrise o seu propio mercado: “Unha vez que o cine comercial estaba totalmente copado, optamos por unha programación un pouquiño máis selecta”.
Así, foise dando forma a unha proposta máis particular, que continúa ofertándose de xeito semellante, e que mantiña “convenios co Concello de Ferrol para botar películas en versión orixinal subtitulada, de maneira gratuíta para o público”, lembra o predecesor. Tamén co apoio municipal, foron atraendo a novas xeracións, que se achegaban por primeira vez ao espazo a través dos seus centros educativos, co ciclo Cine Ensino, e programaban filmes en ciclos temáticos en primavera, outono e inverno. “Incluso alugabamos a sala para facer un cumpreanos, un aniversario de voda que querían facer a proxección do seu vídeo...”, recorda.
Despois de 16 anos de dedicación, Juan Álvarez decidiuse a pasar a remuda e alugar o espazo. Foi por un conxunto de causas, entre as que se atopaban a paternidade e a distancia, xa que non reside na cidade a pesar de seguir frecuentándoa por vínculo familiar.
Ramiro Ledo entrou en contacto co seu predecesor hai arredor de dez anos, “a raíz da distribución de películas con Numax”, rememora o actual responsable, que se proxectaban na sala. Álvarez trasladoulle que estaba buscando substituto no cine e aceptou, unha nova etapa que comezou coa actualización do proxecto. Para isto non só foi preciso a remodelación do espazo, no que ademais había que instalar un proxector dixital, xa que na anterior etapa só se engadiu un, e un equipo de renovación de aire, senón que o proceso pasaría pola informatización de todo o sistema e a creación da páxina web actual.
As obras duraron arredor de tres meses, até que o 10 de outubro de 2019 volveron abrir as portas para exhibir, nada menos que en preestrea en España, “O que arde”, de Óliver Laxe.
O concepto tamén cambiou, sen esquecer que o Duplex “sempre tivo esa querencia polo cine máis autoral e independente”, relata Ramiro Ledo, que dende que entrou, ampliou o abano para dar cabida tamén ás películas que adoitan enmarcarse no ámbito máis comercial. Esta proposta combinada pretende acentuarse ao “incrementar esa diversidade con máis liñas de programación, sen desatender as estreas”, continúa.
Actualidade
“Ten mellor programación, pasaron a crise da pandemia significativamente e é un orgullo que despois de 30 anos o cine siga funcionando, e funcionando tan ben como o está facendo”, celebra Juan Álvarez.
Dos arredor de 10.000 espectadores por ano que se rexistraban naquela primera etapa, na segunda aumentaron nun 50% aproximadamente. O futuro semella prometedor neste 2026, que comezou co “mellor mes de xaneiro de todos estes sete anos da xestión nova”, sobre todo tendo en conta ese reinicio, xa que “custou moito recuperar a rutina que se creou entre finais do 2019 e principios do 20”, un momento no que “a xente respondeu moi ben e estabamos triplicando a asistencia” con respecto á anterior xerencia, a cifra que se toma actualmente como obxectivo.
As 300 persoas que están aboadas axudarán a acadalo, unha oferta que “permite ir cada día ao cinema por catro euros” e, aínda que é preciso realizar un pequeno anticipo, “á xente que vaia unha vez ao mes xa lle compensa”, calcula Ledo.
Do mesmo xeito, o Duplex continúa desmarcándose con atractivos como os pases únicos dos filmes que se poden ver en festivais, as programacións de clásicos, as retransmisións en directo da Royal Opera de Londres, que propuxo a Sociedad Filarmónica Ferrolana, ou os Petís Duplex, o ciclo infantil que propón películas de balde para as mañás de domingo, en colaboración co Concello de Ferrol. Tamén continúan as presentacións con directores, como o coloquio que terá lugar o día 28, desta volta en liña, coa directora e guionistas de “La chica zurda”, Shih-Ching Tsou e Sean Baker.
“Que siga sendo por moitos anos un cine independente, de proximidade, e que Ferrol poida seguir a actualidade cinematográfica”, destaca Ledo nesta “tempada de Oscar”, con programas dun sinfín de nacionalidades de calquera continente.