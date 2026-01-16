Paloma San Basilio y Quique González, en la programación cultural del trimestre de Ferrol

José Antonio Ponte Far presenta la programación cultural para el primer trimestre del año Jorge Meis

Diecisiete propuestas, casi todas entre mediados de febrero y finales de marzo, conforman la programación cultural del Concello de Ferrol para el primer trimestre del año. El concejal del área, José Antonio Ponte Far, presentó este viernes los espectáculos, que, como es habitual, abarcan desde la música clásica hasta el humor, pasando por el teatro y la danza.

El edil puso en valor la variedad del programa, “con citas de interese para todos os públicos e gustos”, y con especial énfasis en el mes de la mujer, marzo, en el que el protagonismo femenino es absoluto.

Ponte desgranó cada una de las propuestas, destacando la comedia “Inmaduros” que protagonizan Carlos Sobera y Lara Dibildos; la obra “Diva”, dirigida por Albert Boadella, sobre el epílogo de María Callas; el teatro musical de “Dulcinea”, con la actuación de Paloma San Basilio; el concierto de Quique González; y “Señora Einstein”, la obra que habla sobre Mileva Maric, la primera mujer del padre de la teoría de la relatividad. Junto a estas figuras consolidas, otras con mucho recorrido por delante como Antía Muíño y La Mare.

El concejal se paró especialmente con la obra “Dique”, un espectáculo de la compañía Nova Galega de Danza, del ferrolano Jaime Pablo Díaz, que se estrenó en verano de 2024 en el mejor escenario posible, el propio Dique de la Campana. “É unha homenaxe ás máis de 200 mulleres que entre 1874 e 1879 traballaron na escavación da que foi a obra hidráulica máis importantes do século XIX en España”.

Además de los diecisiete espectáculos que se llevarán al Auditorio y al Jofre, la programación municipal del área de Cultura tendrá otros dos escenarios, como es habitual.

Uno de ellos, el Torrente Ballester, que “polo momento segue sento centro cultural”, dijo Ponte, a la espera de que se materialice la conversión como museo que permitirá compatibilizar sus usos con los plásticos y expositivos que tiene ahora.

En esa línea, señaló que, al margen de la colectiva de fotografía “Silencio”, del Grupo Bazán, que comienza el 30 de enero y estará abierta hasta el 15 de marzo, Ponte Far recordó que “Ferrol no pasado. Memoria da vida cotiá” que organiza la asociación Amigos do Museo de Ferrol abrirá sus puertas el 11 de febrero y se clausurará el 6 de abril. Unos días antes, el 6 de febrero –hasta el 26 de abril– se inaugurará la muestra de la Cátedra de Arqueoloxía de la UDC y el Concello con los resultados más destacados de la cuarta campaña de excavaciones en el castro de Esmelle. Ya hacia el final del trimestre, el 27 de marzo, Dolores Vázquez y Diana Fajardo mostrarán al público el resultado de la obra ganadora del Premio Luísa Villalta a proyectos por la igualdad.

También en el Torrente, pero en este caso en la capilla, se retomará, con una versión reducida –una actuación en febrero y otra en marzo–, el ciclo Os Xoves da Capela, con los grupos Cucharada el 12 de febrero y Carabela el mismo de marzo. El precio será de tres euros.

El cine completa la programación de invierno. Se reanudan los Petís Duplex, con dos sesiones de los cinco títulos de animación ofertados –“El principito”, “Los misteriosos cuentos del manzano”, “Mi vida a lo grande”, “Billy y el hámster cowboy” y “Mary Superchef”– los domingos a partir del día 1 de febrero, y con la continuación de la serie de clásicos inéditos en versión española, con “El hombre que se traicionó a sí mismo” –28 de enero–, “Acosados” –25 de febrero– y “En boca de todos” –25 de marzo–, todas gratuitas en el Torrente Ballester.