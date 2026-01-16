Paloma San Basilio y Quique González, en la programación cultural del trimestre de Ferrol
El Jofre y el Auditorio serán los principales escenarios artísticos
Diecisiete propuestas, casi todas entre mediados de febrero y finales de marzo, conforman la programación cultural del Concello de Ferrol para el primer trimestre del año. El concejal del área, José Antonio Ponte Far, presentó este viernes los espectáculos, que, como es habitual, abarcan desde la música clásica hasta el humor, pasando por el teatro y la danza.
El edil puso en valor la variedad del programa, “con citas de interese para todos os públicos e gustos”, y con especial énfasis en el mes de la mujer, marzo, en el que el protagonismo femenino es absoluto.
Ponte desgranó cada una de las propuestas, destacando la comedia “Inmaduros” que protagonizan Carlos Sobera y Lara Dibildos; la obra “Diva”, dirigida por Albert Boadella, sobre el epílogo de María Callas; el teatro musical de “Dulcinea”, con la actuación de Paloma San Basilio; el concierto de Quique González; y “Señora Einstein”, la obra que habla sobre Mileva Maric, la primera mujer del padre de la teoría de la relatividad. Junto a estas figuras consolidas, otras con mucho recorrido por delante como Antía Muíño y La Mare.
El concejal se paró especialmente con la obra “Dique”, un espectáculo de la compañía Nova Galega de Danza, del ferrolano Jaime Pablo Díaz, que se estrenó en verano de 2024 en el mejor escenario posible, el propio Dique de la Campana. “É unha homenaxe ás máis de 200 mulleres que entre 1874 e 1879 traballaron na escavación da que foi a obra hidráulica máis importantes do século XIX en España”.
Además de los diecisiete espectáculos que se llevarán al Auditorio y al Jofre, la programación municipal del área de Cultura tendrá otros dos escenarios, como es habitual.
Uno de ellos, el Torrente Ballester, que “polo momento segue sento centro cultural”, dijo Ponte, a la espera de que se materialice la conversión como museo que permitirá compatibilizar sus usos con los plásticos y expositivos que tiene ahora.
En esa línea, señaló que, al margen de la colectiva de fotografía “Silencio”, del Grupo Bazán, que comienza el 30 de enero y estará abierta hasta el 15 de marzo, Ponte Far recordó que “Ferrol no pasado. Memoria da vida cotiá” que organiza la asociación Amigos do Museo de Ferrol abrirá sus puertas el 11 de febrero y se clausurará el 6 de abril. Unos días antes, el 6 de febrero –hasta el 26 de abril– se inaugurará la muestra de la Cátedra de Arqueoloxía de la UDC y el Concello con los resultados más destacados de la cuarta campaña de excavaciones en el castro de Esmelle. Ya hacia el final del trimestre, el 27 de marzo, Dolores Vázquez y Diana Fajardo mostrarán al público el resultado de la obra ganadora del Premio Luísa Villalta a proyectos por la igualdad.
También en el Torrente, pero en este caso en la capilla, se retomará, con una versión reducida –una actuación en febrero y otra en marzo–, el ciclo Os Xoves da Capela, con los grupos Cucharada el 12 de febrero y Carabela el mismo de marzo. El precio será de tres euros.
El cine completa la programación de invierno. Se reanudan los Petís Duplex, con dos sesiones de los cinco títulos de animación ofertados –“El principito”, “Los misteriosos cuentos del manzano”, “Mi vida a lo grande”, “Billy y el hámster cowboy” y “Mary Superchef”– los domingos a partir del día 1 de febrero, y con la continuación de la serie de clásicos inéditos en versión española, con “El hombre que se traicionó a sí mismo” –28 de enero–, “Acosados” –25 de febrero– y “En boca de todos” –25 de marzo–, todas gratuitas en el Torrente Ballester.
Real Filharmonía de Galicia
La primera actuación de la Real Filharmonía de Galicia este trimestre –de la mano de la Filarmónica Ferrolana– se titula “Impresións nocturnas” y tiene a Johanna Malagré como directora y a Alexandra Dariescu como solista, con obras de Lula Romero. Precio: 16 euros
Sinfónica de Galicia
Dirigida por Hankyeol Yoon, y con el pianista Nelson Goerner como solista, la Sinfónica de Galicia interpretará obras de Robert Schumann, Fréderic Chopin y Johannes Brahms. Concierto organizado por la Filarmónica Ferrolana. Precio: 16 euros.
Albert Boadella
El dramaturgo, actor y fundador de Els Joglars dirige “Diva”, una propuesta que funde teatro y ópera y que aborda los últimos días de María Callas, encarnada por la soprano María Rey-Joly. El pianista y tenor Antonio Comas interpreta a Onassis. Precio: desde 8 euros.
Rambalaya
La banda de rock barcelonesa Rambalaya vuelve al Jofre –estuvo en diciembre de 2023– para presentar su nuevo disco, “Plays for the Brokenhearted”, en el que los de Anton Jarl y compañía se mantienen fieles a un código con influencias blues y soul. Precio: desde 8 euros.
Sinfónica de Galicia
Una de las grandes obras de la música lírica española, el Concierto de Aranjuez, sonará en el Auditorio a través de la OSG dirigida por Roberto González-Monjas, que incorpora al guitarrista Thibaut García. Precio. 16 euros para los que no son socios de la Filarmónica Ferrolana.
Nymeria
El nuevo espectáculo de Pablo Méndez Performances está causando sensación allá donde se representa. Dirigida a todos los públicos, esta propuesta inmersiva concentra diferentes disciplinas caracterizadas por su fuerza visual. Precio: desde 30 euros.
Inmaduros
Carlos Sobera, Lara Dibildos, Ángel Pardo, Elisa Matilda, Silvia Vacas y Arianna Aragón conforman el elenco de esta comedia de enredo dirigida por José Luis Iborra en la que se abordan temas como la “crisis existencial” de los cincuentones. Precio: desde 10 euros.
Javier Aguilera y Carlos Mení
Los gaditanos Javier Aguilera y Carlos Mení son dos de los humoristas del momento. En el Auditorio de Ferrol presentarán su nuevo espectáculo, “Misión: Impro-sible”. Precio: desde 26 euros.
Quique González
“1973” es el título del último trabajo discográfico de Quique González, once temas que lo confirman como una de las voces más representativas del pop-rock español, en el que irrumpió hace casi treinta años (1998) con “Personal”. Precio: desde 22 euros.
Filharmonía de Galicia
Por segunda vez este trimestre, la Real Filharmonía de Galicia desembarca en Ferrol para celebrar su trigésimo aniversario. El programa es sorpresa, pero la orquesta estará dirigida por Baldur Brönnimann. Precio: 16 euros para los no socios de la Filarmónica Ferrolana.
Cmus Xan Viaño
“Música Mestra!” es el título de este concierto conjunto de la banda y la orquesta de grado profesional del Conservatorio Xan Viaño, que organiza la cita con la Filarmónica Ferrolana. La entrada es gratuita.
La Mare
La cantautora gaditana Mar Muñoz presentará en el teatro ferrolano los temas de su nuevo disco, “Del fuego”, un hito más en su trayectoria caracterizada por el compromiso social y la defensa de la igualdad. Precio: desde 6 euros.
Paloma San Basilio
Una revisión de la figura femenina que Miguel de Cervantes inmortalizó e idealizó en “El Quijote”, Dulcinea, está en el meollo de este espectáculo de teatro musical a una voz y dos manos: Paloma San Basilio y Julio Awad. Precio: desde 10 euros.
Señora Einstein
Vanessa Martínez dirige la obra de Teatro Defondo en la que se cuenta la historia de la primera mujer de Albert Einstein, Mileva Maric, una científica brillante eclipsada por el “padre” de la teoría de la relatividad. Precio: desde 8 euros.
Antía Muíño
La cantautora compostelana, que hace unos años deslumbró con su mezcla de música de raíz, jazz y bossa nova de “Carta aberta”, traerá los temas de su segundo disco al Jofre. Precio: desde 8 euros.
Nova Galega de Danza
La compañía del ferrolano Jaime Pablo Díaz traslada al Jofre la obra que presentó en el verano de 2024 en el propio Dique de la Campana. Es la historia de las mujeres que trabajaron en su construcción. Precio: desde 8 euros.
Las Guerreras K-Pop
La Máscara Producciones es la encargada de “hacer realidad” este producto audiovisual que ha encandilado a millones de personas en todo el mundo. Habrá dos sesiones, a las 17.00 y a las 19.30 horas. Precio: desde 22 euros.