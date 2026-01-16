Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Salud

Pacientes del Fontenla Maristany se quejan de que la huelga de médicos afecte al servicio de análisis, que no atienden ellos

Algunos usuarios fueron informados de que las analíticas se desecharían ya que necesitan la firma de un médico, trámite que, consideran los afectados, puede esperar

Montse Fernández
Montse Fernández
16/01/2026 16:15
Fontenla Maristany
Los pacientes no entienden que se desechen muestras por cuestión de una firma cuando son los técnicos quienes se deben ocupar de ellas 
Emilio Cortizas
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Usuarios del centro de salud Fontenla Maristany de Ferrol lamentan que la huelga de médicos se haya resentido también en el servicio de analíticas del centro.

Una usuaria, Natalia, se queja en concreto de que una vez en la cola para las extracciones “nos comunican a todos los pacientes que las muestras que se depositen o se extraigan las van a tirar como ya hicieron también el martes, ya que los médicos están en huelga”.

Lamenta esta persona, adscrita a este centro médico, que “las pruebas en cuestión no las hacen los médicos sino que las realizan los técnicos de laboratorio, que no están en huelga, y los médicos bien las pueden firmar después, cuando acaben la huelga, así que no entiendo el problema, la verdad".

La misma persona indica que "están jugando con la salud de muchas personas porque en mi caso son unas muestras que se podrán repetir en cualquier otro momento, pero habrá personas que aguardan por esas pruebas por cuestiones de importancia que pueden comprometer su salud". Así, añade que "es una vergüenza que un país libre, en el que todos tienen derecho a la huelga, también se tiene derecho a una asistencia sanitaria".

Otro usuario, Pedro Senén, se manifiesta en la misma línea y no entiende "la pérdida de tiempo de quienes nos resulta más que complicado llegar hasta aquí desde la zona rural, aquí impera la ley del mínimo esfuerzo, es totalmente innecesario que las pruebas se tengan que repetir porque a alguien le ha dado la gana de encapricharse".

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Partido entre el Racing y el Bilbao Athletic

Racing de Ferrol, la reacción empieza en El Toralín
Miriam Tembrás
Una de las formaciones que impulsa la Fundación Cibervoluntarios

Los vecinos y vecinas de Fene de más de 60 años podrán formarse en competencias digitales
Redacción
Centro de Formación Municipal Irmás Froilaz

Narón ofertará un curso para preparar las pruebas de la Xunta en competencias clave
Redacción
Aneiros (primera por la izquierda) y Calvín (segundo por la derecha) en su visita al beneficiario

La Xunta mantiene abierto hasta octubre el plazo de las ayudas para la adquisición de taxis adaptados
Redacción