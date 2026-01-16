Pacientes del Fontenla Maristany se quejan de que la huelga de médicos afecte al servicio de análisis, que no atienden ellos

Los pacientes no entienden que se desechen muestras por cuestión de una firma cuando son los técnicos quienes se deben ocupar de ellas Emilio Cortizas

Usuarios del centro de salud Fontenla Maristany de Ferrol lamentan que la huelga de médicos se haya resentido también en el servicio de analíticas del centro.

Una usuaria, Natalia, se queja en concreto de que una vez en la cola para las extracciones “nos comunican a todos los pacientes que las muestras que se depositen o se extraigan las van a tirar como ya hicieron también el martes, ya que los médicos están en huelga”.

Lamenta esta persona, adscrita a este centro médico, que “las pruebas en cuestión no las hacen los médicos sino que las realizan los técnicos de laboratorio, que no están en huelga, y los médicos bien las pueden firmar después, cuando acaben la huelga, así que no entiendo el problema, la verdad".

La misma persona indica que "están jugando con la salud de muchas personas porque en mi caso son unas muestras que se podrán repetir en cualquier otro momento, pero habrá personas que aguardan por esas pruebas por cuestiones de importancia que pueden comprometer su salud". Así, añade que "es una vergüenza que un país libre, en el que todos tienen derecho a la huelga, también se tiene derecho a una asistencia sanitaria".

Otro usuario, Pedro Senén, se manifiesta en la misma línea y no entiende "la pérdida de tiempo de quienes nos resulta más que complicado llegar hasta aquí desde la zona rural, aquí impera la ley del mínimo esfuerzo, es totalmente innecesario que las pruebas se tengan que repetir porque a alguien le ha dado la gana de encapricharse".