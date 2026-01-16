Axenda
O cónsul de Venezuela vén a Ferrol, ao centro social Artábria, convidado por Mar de Lumes
Despois do encontro deste venres, a axenda do sábado propón unha sesión vermú a cargo de Vai Rañala Meu! con foliada e petiscos
O centro social Artábria acollerá este mesmo venres 16, ás 19.30 horas, a conferencia “Venezuela fronte à agressom imperialista”, nun acto no que participarán o cónsul xeral de Venezuela en Galicia, Martín Pacheco, e a presidenta da Asociación Galego-Bolivariana –Agabo–, Ana Mosquera.
Este acto, organizado por Mar de Lumes, precederá á sesión vermú, aberta á posterior foliada, do sábado 17 ás 13.30. Vai Rañala Meu! animará esta cita na que haberá callos e petiscos a prezos populares.