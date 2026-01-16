Mi cuenta

Axenda

O cónsul de Venezuela vén a Ferrol, ao centro social Artábria, convidado por Mar de Lumes

Despois do encontro deste venres, a axenda do sábado propón unha sesión vermú a cargo de Vai Rañala Meu! con foliada e petiscos

Redacción
16/01/2026 11:10
Martín Pacheco, cónsul de Venezuela en Galicia
Martín Pacheco, cónsul de Venezuela en Galicia
Cedida
O centro social Artábria acollerá este mesmo venres 16, ás 19.30 horas, a conferencia “Venezuela fronte à agressom imperialista”, nun acto no que participarán o cónsul xeral de Venezuela en Galicia, Martín Pacheco, e a presidenta da Asociación Galego-Bolivariana –Agabo–, Ana Mosquera.

Este acto, organizado por Mar de Lumes, precederá á sesión vermú, aberta á posterior foliada, do sábado 17 ás 13.30. Vai Rañala Meu! animará esta cita na que haberá callos e petiscos a prezos populares.

