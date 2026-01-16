Luto en Ferrol por el fallecimiento del legendario músico Álvaro Lamas

El guitarrista Álvaro Lamas en 2019, cuando recibió el primer Premio La Room Jorge Meis

El ferrolano precursor de la "steel guitar" Álvaro Lamas solía conocerse como "Alvarito" entre los más allegados, y también para buena parte de su público, en el que deja un hondo pesar después de su fallecimiento en la madrugada de este mismo viernes.

Antes de que el músico se encandilara del sonido de la guitarra habitual del country rock estadounidense, apenas se veía este instrumento en el país. De la época del grupo Azúcar también se acordarán unos cuantos, aunque su visibilidad se multiplicó en la década de 1980 tocando con Los Limones, además de haber integrado otras muchas agrupaciones.

La última etapa musical de Álvaro Lamas estuvo marcada, aparte de por las colaboraciones que realizaba con compañeros del sector, por aportar a Los Eternos, de Cedeira, las melodías inconfundibles de su "steel guitar".