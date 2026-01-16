Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Obituario

Luto en Ferrol por el fallecimiento del legendario músico Álvaro Lamas

El que fue miembro de bandas míticas de la ciudad como Los Limones, y tantas otras hasta la cedeiresa Los Eternos, deja una huella imborrable como precursor de la "steel guitar" 

Redacción
16/01/2026 16:28
El guitarrista Álvaro Lamas en 2019, cuando recibió el primer Premio La Room
El guitarrista Álvaro Lamas en 2019, cuando recibió el primer Premio La Room
Jorge Meis
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El ferrolano precursor de la "steel guitar" Álvaro Lamas solía conocerse como "Alvarito" entre los más allegados, y también para buena parte de su público, en el que deja un hondo pesar después de su fallecimiento en la madrugada de este mismo viernes.

Antes de que el músico se encandilara del sonido de la guitarra habitual del country rock estadounidense, apenas se veía este instrumento en el país. De la época del grupo Azúcar también se acordarán unos cuantos, aunque su visibilidad se multiplicó en la década de 1980 tocando con Los Limones, además de haber integrado otras muchas agrupaciones.

La última etapa musical de Álvaro Lamas estuvo marcada, aparte de por las colaboraciones que realizaba con compañeros del sector, por aportar a Los Eternos, de Cedeira, las melodías inconfundibles de su "steel guitar".

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Partido entre el Racing y el Bilbao Athletic

Racing de Ferrol, la reacción empieza en El Toralín
Miriam Tembrás
Una de las formaciones que impulsa la Fundación Cibervoluntarios

Los vecinos y vecinas de Fene de más de 60 años podrán formarse en competencias digitales
Redacción
Centro de Formación Municipal Irmás Froilaz

Narón ofertará un curso para preparar las pruebas de la Xunta en competencias clave
Redacción
Aneiros (primera por la izquierda) y Calvín (segundo por la derecha) en su visita al beneficiario

La Xunta mantiene abierto hasta octubre el plazo de las ayudas para la adquisición de taxis adaptados
Redacción