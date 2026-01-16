La redacción del proyecto del nuevo local social de Ultramar en Ferrol empezará “de inmediato”

Reunión con los vecinos de Ultramar Cedida

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, aseguró este viernes en la reunión con la directiva de la AVV de Ultramar que la redacción del proyecto de acondicionamiento del nuevo local social se contratará “de inmediato”.

El Concello adquirió recientemente un bajo en la calle Uruguay –número 22– de 372 metros cuadrados con la intención, reiteró el regidor, de que las obras puedan comenzar este mismo año.

Esta es la actuación más demandada por la AVV y, en ella, el gobierno local invertirá 180.000 euros para su “renovación total” y la dotación del equipamiento necesario.

El ejecutivo municipal enmarca esta actuación incluida en el convenio con la Consellería de Vivenda en el objetivo de “incrementar a oferta de infraestruturas e equipamentos óptimos para o desenvolvemento de actividades e eventos de carácter cultural aos que poida acceder a totalidade da poboación”.

La urbanización de la calle Brasil también se abordó en este encuentro del Plan de Barrios. El proyecto que permitirá conectar este vial con los de México y Bertón está en estos momentos en fase de respuesta a las alegaciones presentadas. Una vez que se apruebe se procederá a la expropiación, que está tasada en más de 133.000 euros. A ello habrá que añadir el coste de la actuación urbanística –300.000 euros–, incluido también en el convenio con el departamento autonómico que dirige María M. Allegue.

Plantación

En cuanto a la realización de los trabajos del Plan de Barrios, el alcalde y el concejal de Servizos, José Tomé, recordaron que recientemente se procedió a la siega de más de 6.700 metros cuadrados de zonas verdes, así como podas y la plantación de más de 860 plantas de temporada. Se reparó el mobiliario urbano que estaba en mal estado y se limpiaron los parques infantiles y biosaludables de la zona. Por su parte, la empresa de recogida de residuos desbrozó 11.000 metros lineales e higienizó un total de 170 contenedores