La F-102 asume el mando de la SNMG-1 en un acto celebrado hace unas horas en Países Bajos

Un momento del acto de entrega a España del mando de la agrupación naval de la OTAN EMAD

España asumió en las últimas horas el mando de la agrupación naval permanente de la Alianza Atlántica, la SNMG-1, de las Naciones Unidas. Fue en el transcurso de una ceremonia celebrada a bordo del buque de la Marina de Países Bajos, “Van Amstel”, situado en el puerto local de Den Helder.

Como se recordará, durante los próximos tres meses, la fragata F-102 “Almirante Juan de Borbón” se encargará de mandar a las unidades que integran el operativo, bajo mando del contralmirante español Joaquín Ruíz Escaedo, que liderará la fuerza naval internacional que operará, entre otras, en aguas del Atlántico Norte y el mar Báltico.

Un momento del acto, que tuvo lugar en el puerto de Den Helder, en Países Bajos, a bordo del buque "Van Amstel" EMAD

Las personas que forman parte del despliegue volverán a hacer alarde de la capacidad de disuasión y presencia naval así como el potencial en la defensa colectiva en la zona en cuestión.

El comandante del buque con base en Ferrol, el capitán de fragata Miguel Romero, destacó que la dotación afronta este despliegue “con profesionalidad y un alto sentido de la responsabilidad”, subrayando que “asumir el papel de buque de mando de una agrupación multinacional implica una mayor exigencia operativa en el día a día, especialmente en los ámbitos de la planificación, la coordinación y las comunicaciones, pero la fragata y su dotación están plenamente preparadas”. En este sentido, indicó también que “la integración del Estado Mayor a bordo se realizará con total normalidad, poniendo de manifiesto la capacidad de la Armada para ejercer el mando en el ámbito aliado”.

Clase Álvaro Bazán

Durante este despliegue, navegarán a bordo un total de 228 hombres y mujeres hasta principios del mes de abril, fecha en la que tiene prevista su llegada de regreso a su puerto base, en el Arsenal Militar de Ferrol.

Partida de la fragata Juan de Borbón F-102 Jorge Meis

La participación de fragatas de la clase “Álvaro de Bazán” (F-100) en las agrupaciones navales permanentes de la OTAN responde a un compromiso sostenido en el tiempo.

Según el comandante de la 31.ª Escuadrilla de Superficie (Comandes-31), el capitán de navío Jesús González-Cela, la primera fragata española en integrarse en una SNMG fue, precisamente, la F-102“Almirante Juan de Borbón”, el año 2005, coincidiendo con la creación de estas fuerzas navales permanentes. Desde entonces, “España, a través de la Armada, ha formado parte de estos operativos de manera rutinaria durante las últimas décadas”, afirma el ferrolano González-Cela.