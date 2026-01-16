Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Defensa

La F-102 asume el mando de la SNMG-1 en un acto celebrado hace unas horas en Países Bajos

223 mujeres y hombres se han embarcado en la unidad con base en Ferrol para este despliegue

Montse Fernández
Montse Fernández
16/01/2026 16:44
SNMG1 otra
Un momento del acto de entrega a España del mando de la agrupación naval de la OTAN
EMAD
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

España asumió en las últimas horas el mando de la agrupación naval permanente de la Alianza Atlántica, la SNMG-1, de las Naciones Unidas. Fue en el transcurso de una ceremonia celebrada a bordo del buque de la Marina de Países Bajos, “Van Amstel”, situado en el puerto local de Den Helder.

Como se recordará, durante los próximos tres meses, la fragata F-102 “Almirante Juan de Borbón” se encargará de mandar a las unidades que integran el operativo, bajo mando del contralmirante español Joaquín Ruíz Escaedo, que liderará la fuerza naval internacional que operará, entre otras, en aguas del Atlántico Norte y el mar Báltico. 

Un momento del acto, que tuvo lugar en el puerto de Den Helder, en Países Bajos, a bordo del buque "Van Amstel"
Un momento del acto, que tuvo lugar en el puerto de Den Helder, en Países Bajos, a bordo del buque "Van Amstel"
EMAD

Las personas que forman parte del despliegue volverán a hacer alarde de la capacidad de disuasión y presencia naval así como el potencial en la defensa colectiva en la zona en cuestión.

El comandante del buque con base en Ferrol, el capitán de fragata Miguel Romero, destacó que la dotación afronta este despliegue “con profesionalidad y un alto sentido de la responsabilidad”, subrayando que “asumir el papel de buque de mando de una agrupación multinacional implica una mayor exigencia operativa en el día a día, especialmente en los ámbitos de la planificación, la coordinación y las comunicaciones, pero la fragata y su dotación están plenamente preparadas”. En este sentido, indicó también que “la integración del Estado Mayor a bordo se realizará con total normalidad, poniendo de manifiesto la capacidad de la Armada para ejercer el mando en el ámbito aliado”. 

Partida de la fragata Juan de Borbón F-102

La fragata "Juan de Borbón" parte de Ferrol para integrarse en una agrupación de la OTAN

Más información

Clase Álvaro Bazán

Durante este despliegue, navegarán a bordo un total de 228 hombres y mujeres hasta principios del mes de abril, fecha en la que tiene prevista su llegada de regreso a su puerto base, en el Arsenal Militar de Ferrol.

Partida de la fragata Juan de Borbón F-102
Partida de la fragata Juan de Borbón F-102
Jorge Meis

La participación de fragatas de la clase “Álvaro de Bazán” (F-100) en las agrupaciones navales permanentes de la OTAN responde a un compromiso sostenido en el tiempo

Según el comandante de la 31.ª Escuadrilla de Superficie (Comandes-31), el capitán de navío Jesús González-Cela, la primera fragata española en integrarse en una SNMG fue, precisamente, la F-102“Almirante Juan de Borbón”, el año 2005, coincidiendo con la creación de estas fuerzas navales permanentes. Desde entonces, “España, a través de la Armada, ha formado parte de estos operativos de manera rutinaria durante las últimas décadas”, afirma el ferrolano González-Cela.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Partido entre el Racing y el Bilbao Athletic

Racing de Ferrol, la reacción empieza en El Toralín
Miriam Tembrás
Una de las formaciones que impulsa la Fundación Cibervoluntarios

Los vecinos y vecinas de Fene de más de 60 años podrán formarse en competencias digitales
Redacción
Centro de Formación Municipal Irmás Froilaz

Narón ofertará un curso para preparar las pruebas de la Xunta en competencias clave
Redacción
Aneiros (primera por la izquierda) y Calvín (segundo por la derecha) en su visita al beneficiario

La Xunta mantiene abierto hasta octubre el plazo de las ayudas para la adquisición de taxis adaptados
Redacción