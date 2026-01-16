La Confederación de Empresarios de A Coruña destaca la “transformación exitosa” de Cándido Hermida en la visita a su sede

Visita a las instalaciones de Cándido Hermida Cedida

La delegación de la Confederación de Empresarios de A Coruña –CEC– que visitó este viernes las instalaciones del grupo Cándido Hermida en el polígono Río do Pozo destacó la capacidad de la compañía para completar una “transformación exitosa desde el taller de ebanistería artesanal hasta el grupo empresarial de referencia internacional que es hoy”.

Los empresarios, encabezados por su presidente, Antonio Fontenla, quisieron conocer in situ la fábrica de la firma dedicada al diseño, fabricación e interiorismo a medida de los sectores del retail, horeca y naval antes de la entrega del premio Liderazgo Empresarial que le otorgará a Cándido Hermida el próximo 26 de enero.

Entre los participantes en el encuentro estaban los presidentes de las patronales comarcales Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer–, Cristóbal Dobarro, e IEN por Europa, Manuel Pérez, que se suman al reconocimiento al empresario sadurniñés y a su trayectoria de más de 40 años caracterizadas, explicaron por “la excelencia, la innovación, la generación de empleo –en estos momentos tiene una plantilla de más de 600 personas– y el compromiso con el desarrollo y la modernización del sector de la madera en Galicia”.