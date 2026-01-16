El Saturnino Montojo, único centro de Ferrolterra en la liga de debate escolar de la Xunta

El centro educativo será el único representante de la zona AEC

El IES Saturnino Montojo será el único centro de Ferrolterra que participe en la nueva Liga escolar de debate, que se estrena este curso con una representación de concellos de toda Galicia.

Se trata de una iniciativa de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP que impulsa dentro de las actuaciones encaminadas al refuerzo de la competencia lectora.

La liga escolar de debate está pensada como un foro de discusión a través del cual los estudiantes pueden mejorar su oratoria y la exposición de argumentos. También promueve valores como la resolución de conflictos mediante el diálogo, la cooperación, el respeto y el trabajo en equipo. La iniciativa tiene un carácter formativo y no competitivo.

La preparación del debate hace necesario trabajar la expresión y la comprensión, tanto oral como escrita, al tiempo que se desarrolla el pensamiento crítico.

Cada centro participa con un equipo de debate, formado por cuatro alumnos de 3º y 4º de la ESO, o con alumnado combinado de ambos niveles, garantizando siempre la diversidad de género en su composición.

El Montojo es uno de los 15 institutos participantes y el único de Ferrolterra, Eume y Ortegal.