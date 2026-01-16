El PSOE de Ferrol acusa a Rey de incumplir su promesa de instalar nuevas marquesinas en Serantes

El edil socalista Julián Reina, en primer término Daniel Alexandre

El concejal del grupo municipal del PSOE Julián Reina cargó contra el alcalde, José Manuel Rey, por “incumprir a súa promesa” de dotar de nuevas marquesinas a la avenida 19 de Febreiro de Serantes y Montecoruto.

Según explica el edil socialista, en la comisión de Urbanismo de julio se interesó por el anuncio de la Xunta sobre la inversión de estas estructuras en la zona, de la que se excluía a la ciudad. Sin embargo, el gobierno respondió que se iban a adjudicar diez que meses más tarde –en noviembre– se elevaron a 12 pero que todavía no se había decidido en dónde se ubicarían. A preguntas del PSOE, asegura Reina, el ejecutivo se comprometió a que habría marquesinas en los dos lugares mencionados.

Sin embargo, en la última comisión del área se detallaron los puntos en los que se localizarían y entre ellas, como anunció el gobierno esta semana, no figuran ni las de Serantes ni la de Montecoruto, pero el gobierno local se compromete a que se harán con “recursos municipais mediante contratos menores”. El PSOE exige que se contraten al mismo tiempo que las que sí fueron concedidas por la Xunta para evitar “un atraso con respecto ao comprometido” y lamenta que Rey Varela gobierne “sen rumbo fixo, sen planificación e a golpe de contratos menores”.