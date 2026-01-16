Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El PSOE de Ferrol acusa a Rey de incumplir su promesa de instalar nuevas marquesinas en Serantes

El edil Julián Reina  acusa al alcalde de gobernar "sen rumbo"

Redacción
16/01/2026 22:51
Bomberos Ferrol pleno extraordinario presupuestos
El edil socalista Julián Reina, en primer término
Daniel Alexandre
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El concejal del grupo municipal del PSOE Julián Reina cargó contra el alcalde, José Manuel Rey, por “incumprir a súa promesa” de dotar de nuevas marquesinas a la avenida 19 de Febreiro de Serantes y Montecoruto. 

Según explica el edil socialista, en la comisión de Urbanismo de julio se interesó por el anuncio de la Xunta sobre la inversión de estas estructuras en la zona, de la que se excluía a la ciudad. Sin embargo, el gobierno respondió que se iban a adjudicar diez que meses más tarde –en noviembre– se elevaron a 12 pero que todavía no se había decidido en dónde se ubicarían. A preguntas del PSOE, asegura Reina, el ejecutivo se comprometió a que habría marquesinas en los dos lugares mencionados.

Sin embargo, en la última comisión del área se detallaron los puntos en los que se localizarían y entre ellas, como anunció el gobierno esta semana, no figuran ni las de Serantes ni la de Montecoruto, pero el gobierno local se compromete a que se harán con “recursos municipais mediante contratos menores”. El PSOE exige que se contraten al mismo tiempo que las que sí fueron concedidas por la Xunta para evitar “un atraso con respecto ao comprometido” y lamenta que Rey Varela gobierne “sen rumbo fixo, sen planificación e a golpe de contratos menores”.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Espectadores na preestrea en España de “O que arde”, na que estivo presente o seu director, Óliver Laxe, e que constituíu a primeira proposta tras a reapertura

Un aniversario que celebra 30 anos de Duplex Cinema, do celuloide á vangarda
Rita Tojeiro Ces
Concello presentación Cartel semana santa de Ferrol

Cuenta atrás para el inicio de la Semana Santa de Ferrol
Montse Fernández
Visita a las instalaciones de Cándido Hermida

La Confederación de Empresarios de A Coruña destaca la “transformación exitosa” de Cándido Hermida en la visita a su sede
Redacción
Reunión con los vecinos de Ultramar

La redacción del proyecto del nuevo local social de Ultramar en Ferrol empezará “de inmediato”
Redacción