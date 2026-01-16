El CEIP San Xoán de Filgueira de Ferrol gana las jornadas educativas “As Pepitas”

Entrega del premio al CEIP ferrolano Cedida

El Centro de Iniciativas Turísticas e Sociais de Ferrol –Cites– ha dado a conocer el centro educativo que resultó ganador de las II Xornadas Escolares de “As Pepitas”, que cuenta con la colaboración del área de Cultura del Concello de Ferrol y que en esta ocasión estuvieron dedicadas a los instrumentos de las Rondallas ferrolanas.

El colegio ganador, tras la realización de un sorteo digital, fue el CEIP San Xoán de Filgueira que acogió el premio con mucho estusiasmo y que recibió en la jornada de ayer viernes el bono correspondiente, de manos de la presidenta de Cites Ferrol, Patricia Pérez Marín.

Entre los objetivos de estas jornadas estaba despertar el interés entre los más jóvenes para garantizar la continuidad de la fiesta de Las Pepitas, así como apoyar el reconocimiento de este evento como fiesta de interés turístico nacional.

Entre los centros que recibieron la visita de una de las Rondallas fue sorteado un bono de 200 euros para comprar en una tienda de música de Ferrol.

Gracias a esta iniciativa, tanto el alumnado como el profesorado pudo conocer de primera mano el origen de las Rondallas, la historia de la fiesta, lo que hacen cada noche de 18 de marzo , y durante todo el año, y los instrumentos que tocan.

Con esta iniciativa, Cites continúa dando pasos en su idea de fundar la primera rondalla infantil, que ya tiene interesados y que daría continuidad a esta fiesta.