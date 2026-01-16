Edu Pereira | “Me gusta que cada foto cuente una historia, como una película o un cuadro”

Pereira, en su estudio de la calle Magdalena, abierto hace tres años Daniel Alexandre

Edu Pereira y Sonia Lastra comparten con Diario de Ferrol sus impresiones tras volver a codearse con los mejores fotógrafos del país tras ser nominados, un año más, a los XXII Premios Goya de Fotografía y Video Profesional que organiza la Asociación de Fotógrafos y Videógrafos Profesionales de Aragón, así como otras tres en los Nacionales. Con estas cinco distinciones, suman ya 11 en los últimos años.

El certamen aragonés, el más prestigioso en el ámbito profesional, ha destacado el trabajo de Pereira y Lastra con cinco nominaciones en tres categorías diferentes: libre creación, infantil y comunión.

Asimismo, en los Nacionales (Fepfi) las tres candidaturas se refieren a la libre creación también. “El simple hecho de estar nominado es ya un gran logro, ya que estamos ante uno de los premios que todo el mundo en el sector quiere tener”, sostiene Pereira, quien recuerda que desde el año 2017 se ha ido colando casi siempre entre los candidatos a hacerse con premio.

Cabe destacar que a partir de este año el certamen deja de ser bianual para celebrarse cada 12 meses. Pese a que son muchas nominaciones, este apasionado de la imagen se muestra cauto sobre sus posibilidades, pero se queda “con la gran repercusión que tiene la nominación, que en nuestro caso se traduce en mayor visibilidad al estudio”, un espacio que hace tres años abrió sus puertas en la calle Magdalena.

El gran trabajo de su negocio se debe también, como apunta Edu Pereira, a la gran labor de su socia Sonia Lastra. “Yo en el estudio solo voy a hacer fotos, la verdad, ella se encarga de toda la gestión económica, la agenda, pedidos, organización...”.

Sobre la función que realizan asegura el fotógrafo ferrolano que hacen un poco de todo, “lo propio de un estudio convencional, pero ahora con la irrupción de la IA y la desaparición de mucha foto social, ya que hay menos bodas y comuniones, lo que intentamos es ofrecer algo más exclusivo, menos cantidad pero con una producción, edición y entrega más cuidada y exclusiva, con productos de primera calidad y ofertamos también fotografía para redes sociales diversificando para compensar esa pérdida en otros ámbitos”.

Sobre la democratización en el acceso a la fotografía, de mano de móviles de última generación o la Inteligencia Artificial, Pereira tiene claro que ello “hace que la calidad media baje, muchas personas que antes contrataban a un fotógrafo profesional y ahora se hacen las fotos ellos no pueden esperar que sea lo mismo, el campo es más abierto pero la calidad media baja bastante”.

Este profesional, ingeniero de Navantia por la mañana y fotógrafo por las tardes, también reconoce que la IA es una nueva herramienta de la que todavía no se sabe hasta dónde puede llegar. Entretanto sostiene que es buena, “siempre que vaya a mejorar nuestro trabajo”. En su caso la utilizan para la generación de publicidad o automatismos de tareas rutinarias.

Lo que más le gusta de su trabajo es “fotografiar y poder contar una historia, con tinte cinematográfico –desde niño quiso dedicarse al cine– y ahora mismo bebo mucho de los pintores clásicos, del arte en general, recreando la iluminación de pintores como Vermeer o Rembrandt, entre otros”.

Habrá que esperar hasta el 7 de febrero para conocer si, además de nominación, logran alguno de los premios de 2026.

Boudoir

El artista, como han hecho ya otros fotógrafos de la comarca, ofrece estos días la posibilidad de contratar una sesión de boudoir de autor, pudiendo solicitar cita hasta el 31 de enero. Se trata de un tipo de retrato íntimo y sensual, una alternativa fotográfica que constituye otra vía de negocio enmarcada dentro del proceso de diversificación de este estudio ferrolano. "Haremos muy poquitas sesiones para cuidar cada detalle", explican. Los reportajes se realizarán del 1 al 28 de febrero.