Defensa saca a subasta la antigua sede de Hacienda y tres propiedades más en Ferrol

El edificio de la calle Magdalena tiene un precio de licitación en la primera puja de algo más de 863.000 euros

X. Fandiño
X. Fandiño
16/01/2026 22:36
Sede antigua de la Agencia Tributaria
Sede antigua de la Agencia Tributaria
Jorge Meis
El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa –Invied– anunció ayer la subasta pública de cuatro propiedades en la ciudad, entre ellas el inmueble que durante mucho tiempo albergó las dependencias de la Agencia Tributaria en la comarca, el número 75 de la calle Magdalena

El edificio, que está en desuso desde que se inauguraron las nuevas dependencias en Telleiras, tiene una superficie total de más de 1.340 metros cuadrados y es uno de los más codiciados del centro de la ciudad. Según recoge el anuncio publicado en la edición de ayer del Boletín Oficial de la Provincia, el precio de licitación en la primera puja –prevista para el 17 de marzo, a las 11.00 horas en la sede central del Invied en Madrid– supera los 863.000 euros y en la segunda, en el caso de producirse, cerca de 777.000.

El inmueble ocupa una parcela de 228 metros cuadrados y su concepción –se levantó hace medio siglo– es de tipo administrativo, dado su uso anterior: está compuesto por bajo, cuatro pisos y planta bajo cubierta, con patio interior. Se conserva la distribución interior de su antiguo uso y tiene instalado un ascensor, aunque no funciona por falta de mantenimiento.

Sol y dos más

Además de este, otras tres propiedades del Ministerio de Defensa se incluyen en el lote. En el barrio de A Magdalena está el bajo 2 del número 201 de la calle del Sol, un conjunto formado también por los portales de María 210 y 22-26 de San Diego y con una superficie total de 341 metros cuadrados que quedó desierto en los dos procesos anteriores y que ahora sale de nuevo por casi 82.000 euros. Si no hay interesados por ese precio mínimo, el siguiente es 73.710.

Los otros dos locales que se venden ya fueron objeto de procesos similares, aunque finalmente no se enajenaron. Se trata de dos espacios en Caranza, en concreto en la calle Lepanto, número 3 –bajo 2– y en Padre Feijó, 21. El primero tiene un precio de salida de algo más de 94.000 euros –son 471 metros cuadrados– y el segundo, de más de 225.500, por una superficie de 913 metros.

El Invied informa de que el plazo límite para presentar ofertas y documentación para licitar en las subastas se fija en el 24 de febrero a las 13.00 horas y que la apertura de las propuestas, en el caso de haberlas, se hará el 17 de marzo, como el inmueble de la calle Magdalena.

