Cuenta atrás para el inicio de la Semana Santa de Ferrol

Presentación del cartel de la Semana Santa de Ferrol Daniel Alexandre

El Concello de Ferrol acogió ayer el acto de presentación del cartel de la Semana Santa de 2026, un acto que constituye el preámbulo de la recreación de la Pasión por las calles de la urbe naval, cuyas procesiones se celebrarán entre el 29 de marzo, Domingo de Ramos, y el 5 de abril, Pascua de Resurrección.

Como se recordará, el Cristo Redentor de la Cofradía de la Merced, en una fotografía de Ignacio del Moral, “Inaxete”, protagoniza la imagen promocional de la Semana Santa de esta edición, coincidiendo con el centenario de la inauguración de la capilla mercedaria y de la llegada de la emblemática talla realizada por el imaginero gallego José Rivas.

En el acto tomó la palabra Fernando Iguacel, desde septiembre pasado presidente de la Junta de Cofradías, para destacar que la presentación del cartel “es un anticipo del sentimiento, del recogimiento y de la fe que, año tras año, recorren nuestras calles”. Además de agradecer al autor de la fotografía su sensibilidad y aportación y a las instituciones su colaboración, subrayó asimismo que la Semana Santa es historia viva de Ferrol y “fruto del esfuerzo conjunto de las cofradías, de los cofrades y de toda una ciudad que la siente como propia”. También manifestó el deseo de que “esta imagen nos acompañe durante los próximos meses y nos prepare espiritualmente para vivir, una vez más, una celebración profunda, digna y fiel a nuestras tradiciones”.

Isidoro Valerio será el pregonero de la Semana Santa de Ferrol 2026 Más información

Por su parte, Helena Pena, hermana mayor de la Cofradía de la Merced, señaló que el cartel “rinde homenaje a cien años de devoción, historia y patrimonio religioso en la ciudad” y que la fotografía de Ignacio del Moral “capta un momento de gran fuerza expresiva y recogimiento”. También añadió que por medio del mismo “la Semana Santa de Ferrol refuerza su identidad y pone en valor una de sus imágenes más representativas en un año de especial relevancia histórica”.

En el acto participaron también el alcalde de la ciudad José Manuel Rey; la delegada territorial, Martina Aneiros, la diputada provincial, Rosa Ana García y el obispo de la Diócesis de Mondoñedo Ferrol Fernando García Cadiñanos, entre otros.

El regidor destacó de la fotografía escogida para el cartel “capta á perfección un dos momentos máis agardados, sobre todo polos cofrades da Merced, que o viven con gran intensidade, do mesmo xeito que todos os que asistimos ás procesións”.

La presentación del cartel de ayer abre la agenda de actos de la Pasión 2026. La presencia en el salón internacional de turismo Fitur la próxima semana será uno de ellos. Tras ello se irán sucediendo otras acciones como el Vía Crucis que organiza la Junta de Cofradías el próximo 27 de febrero (capilla Merced, 20 horas); la lectura del pregón, el 6 de marzo (Jofre, 19 horas), a cargo del periodista ferrolano, Isidoro Valerio o, la cita del 13 de marzo, momento en que se presentará el procesionario y la revista Ecce Homo (19 horas, capilla Torrente Ballester).