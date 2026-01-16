Mi cuenta

Diario de Ferrol

Salud

Caen los ingresos por gripe mientras la presión asistencial sigue contenida en el Marcide

A final de año se produjo un repunte importante de ingresos, que ya empieza a bajar

Montse Fernández
Montse Fernández
16/01/2026 16:31
Marcide Urgencias
Las urgencias viven estos días momentos de gran intensidad pero dentro de lo esperado según avazan desde la Xerencia
Jorge Meis
La Xerencia del Área Sanitaria de Ferrol confirma que la presión asistencial en las urgencias del Marcide sigue contenida y con cifras de atención muy similares a las jornadas pasadas. Así, el miércoles ya se pudo cerrar la unidad de preingreso, que debieron activar el fin de semana por un pico de asistencias, y por ahora no ha sido necesario volver a recurrir a ella para atender la demanda de urgencias, que viene estando dentro de los parámetros de este momento del año, con mayor incidencia de infecciones respiratorias y “dentro da actividade esperada”, como subrayó la gerente Fernanda López Crecente

Por fortuna, tanto la gripe como el virus respiratorio Sincitial suman varias jornadas con cifras a la baja. En lo relativo a la gripe, se ha pasado de una positividad del 19,5 % en la primera semana de enero a 17,4 de la segunda semana del año.

Los ingresos hospitalarios por esta cuestión también se han reducido en el Área Sanitaria de Ferrol con respecto al inicio de año, pasando de 11,2 cada 100.000 habitantes en los primeros días del ejercicio, a 10,2 en la semana número dos de 2026. Si que es cierto que en la última de 2025, la 52, la cifra de traslados a planta hospitalaria era de 5,9, y se cerró ejercicio duplicando casi los ingresos por esta cuestión. Pero los datos ya han sido mejores en la semana dos y siguen en descenso en la actual, de modo que se prevé que la ola de contagios se vaya frenando y pueda alcanzar el final en la semana 10 del presente ejercicio. 

Volviendo a la presión asistencial, la gerente del Área Sanitaria, Fernanda López Crecente, sostiene que estos picos puntuales suelen tener que ver con pacientes con clínicas complejas que por consecuencia de estos patógenos invernales suelen sufrir descompensaciones en sus patologías.

La planificación para hacer frente a estos picos de demanda de atención siguen siendo las mismas que en las jornadas previas, “axustándose á actividade” de cada momento

Desde la gerencia se recuerda que la asistencia sanitaria en las urgencias está “garantizada”, en gran parte, “grazas ao esforzo e traballo continuo dos nosos profesionais”.

