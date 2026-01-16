Cultura local
A Revista Cultural Columba presenta o seu número 24 con 14 artigos de interese local
O encontro terá lugar no local da AVV de Covas
O último número da Revista Cultural Columba, o 24, que edita a sociedade homónima, presentarase este sábado 17, ás 20.00 no local da asociación veciñal de Covas, coa colaboración do Concello de Ferrol.
Neste exemplar, xa dispoñible para a súa consulta en liña nesta ligazón, inclúense un total de 14 artigos, entre os que destacan títulos de interese local como “Os nosos cabazos” (Paulino Gasalla), "A Cobas" (Carlos García Gómez) ou “Contos covicheiros: ritos e anécdotas de antano” (Henrique Dacosta López).