Agenda cultural
Un homenaje a Robe Iniesta ofrecerá micro abierto en Canido
El mismo espacio acogerá este viernes la inauguración de la exposición de Guadalupe Silva
La agenda de la SRD Canido empieza exhibiendo la obra de Guadalupe Silva, en una exposición que se inaugurará este mismo viernes 16, a las 20.30 horas, titulada “Acuarelas”.
Bajo la denominación de “Lembrando a Robe”, al día siguiente, el sábado 17, a partir de las 19.00 horas, habrá micro abierto a todo el público interesado, para rendir homenaje a la mítica voz de Extremoduro, que acaba de dejar un vacío en la escena musical.