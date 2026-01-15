Un homenaje a Robe Iniesta ofrecerá micro abierto en Canido

Robe Iniesta falleció el pasado mes de diciembre Cedida

La agenda de la SRD Canido empieza exhibiendo la obra de Guadalupe Silva, en una exposición que se inaugurará este mismo viernes 16, a las 20.30 horas, titulada “Acuarelas”.

Bajo la denominación de “Lembrando a Robe”, al día siguiente, el sábado 17, a partir de las 19.00 horas, habrá micro abierto a todo el público interesado, para rendir homenaje a la mítica voz de Extremoduro, que acaba de dejar un vacío en la escena musical.