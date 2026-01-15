Un estudio que da valor a las emisiones y residuos gana 6.000 euros en el CIS de Ferrol

La entrega de galardones se celebró durante la mañana de este mismo jueves Jorge Meis

El acto de entrega de los Premios de Investigación que organiza la cátedra Epifanio Campo se celebró este jueves en el Centro de Innovación e Servizos –CIS– da Tecnoloxía e o Deseño de Ferrol, situado en la zona de A Cabana. Recibió el primer galardón, dotado con 6.000 euros, un estudio sobre la revalorización de las emisiones de carbono, los residuos textiles y de envasado que vaticina una nueva generación de tecnologías de refrigeración desarrolladas en Galicia, impulsado por los grupos Quimolmar e Ingen.

En esta tercera edición del premio, que se propone con el objetivo de fomentar la investigación y el conocimiento del mundo de la economía circular, del que es pionero el fundador del Grupo Rodonita, Epifanio Campo, al que se rinde homenaje con esta iniciativa, participaron cerca de 60 investigadores pertenecientes a 15 grupos distintos, de los Campus Industrial de Ferrol y también de A Coruña.

Al encuentro asistió el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo Pouso, que fue el encargado de la clausura, en la que destacó la importancia de la colaboración entre los sectores público y privado que, en este caso, está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Por su parte, la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares Pernas, empezó su intervención con la alegría de saber que “hoxe celebramos a forza da ciencia aplicada ao ben común”, antes de felicitar a todas las investigadoras e investigadores participantes, especialmente a las personas ganadoras.

También participaron el consejero delegado del Grupo Rodonita, Jacobo Campo; la directora general de la cátedra, Mª Paz Mateo, que inauguró la entrega de premios y el director general de Rodonita Medio Ambiente, Antonio Roncero.

Estas personalidades se integraron en el tribunal, en representación del Grupo Rodonita y de la cátedra Epifanio Campo, respectivamente. Además, completaron el equipo dos expertos de la comunidad universitaria, Alberto Arce, profesor de la UDC, y Pastora Bello, de la USC.

Vencedores

El primer premio recayó en el trabajo titulado “Química e Enxeñaría ao servizo da sociedade: Revalorización de emisións de carbono e residuos téxtiles e de envasado para unha nova xeración de tecnoloxías de refrixeración desenvolvidas 100% en Galicia”.

Por otro lado, el segundo reconocimiento, dotado con 4.000 euros, se entregó al trabajo presentado por Andrea Muñoz Ibáñez, que fue desarrollado por el grupo de investigación Geama, denominado “Mineralización de CO2 en rocas máficas: de gas residual a mineral estable”.