Proyecciones cinematográficas a tres euros, por el 30º aniversario del Duplex de Ferrol

Son los únicos cines que se mantienen abiertos en la ciudad naval AEC

El próximo lunes los Duplex Cinema de Ferrol cumplen 30 años y para celebrarlo, el público asistente podrá disfrutar de descuentos en el precio de sus entradas.

Así, el propio día 19, los distintos pases cinematográficos tendrán un importe especial de tres euros, además de que se proyectarán dos filmes especiales para conmemorar la efeméride. Uno de ellos es “O que arde’, de Oliver Laxe, que precisamente fue la película inaugural de la nueva gerencia del cine en 2019, premiada en Cannes, Toronto y Donostia. Será a las 18.10 horas, al precio reducido de tres euros.

La otra película del día del aniversario será “Al final de la escapada” de Jean-Luc Godard, aprovechando precisamente el tirón que está teniendo la proyección de “Nouvelle Vague” de Richard Linklater –mejor dirección en la Berlinale de 1960–. El filme de los años sesenta, interpretado por Jean-Paul Belmondo, tendrá un pase único a las 20.10 horas del lunes.

Tal y como se informa desde la gerencia de los cines del barrio de Esteiro, con motivo de la celebración, se pasa también a ampliar el horario de proyecciones, añadiendo dos sesiones más por día (excepto los lunes), que comenzarán de este modo a las 15.45 de la tarde, cubriendo un espacio temporal hasta ahora inexistente en los cines.

Antes de la celebración del esperado aniversario hoy cambia la cartelera, con dos nuevos estrenos. Por una parte, la directora suiza Petra Volpe pone en escena “Turno de guardia”, un thriller protagonizado por Leonie Benesch, centrado en la vertiginosa jornada de trabajo de una enfermera que tiene que hacer frente a la dura realidad del hospital; y por otra, el chileno Diego Céspedes presenta su ópera prima “La misteriosa mirada del flamenco’, ganadora del Premio a Mejor filme en Cannes y del Premio de la Juventud en San Sebastián, que transporta al espectador al Chile de los 80.