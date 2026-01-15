Los bomberos de Ferrol liberan a un conductor atrapado tras sufrir una salida de vía en la AP-9

Durante la primera llamada, el 112 no pudo comunicarse con el alertante Daniel Alexandre

Un conductor tuvo que ser liberado esta mañana por los profesionales del cuerpo de bomberos de Ferrol tras quedar atrapado en el interior de su vehículo después de sufrir una salida de vía en la AP-9. Según relató el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el accidente se registró poco después de las 06.30 horas a la altura del punto kilométrico 36 del mencionado vial, concretamente junto a la salida 36F de la autopista, que conecta con los barrios de San Xoán y O Boial.

Tal y como detalló la central autonómica, fue otro usuario de la carretera el que alertó del suceso, si bien apunta que, durante esta primera llamada, no fue posible "establecer comunicación verbal" con esta persona por cuestiones técnicas. No obstante, escasos minutos después se recibieron más avisos de otros conductores, que informaban que el accidentado parecía estar atrapado e inconsciente.

Así, desde el 112 se movilizó hasta el punto una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, una dotación de los bomberos ferrolanos y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local. De este modo, los profesionales del parque municipal procedieron a liberar al conductor, tras lo cual fue trasladado por los servicios sanitarios hasta el centro hospitalario de referencia.

Atropello en Caranza

Apenas unas horas después, sobre las diez de la mañana, se registró un segundo accidente, en este caso un atropello en el barrio de Caranza. Según apuntó el Centro Integrado, el suceso tuvo lugar frente al número 4 de la calle Masaia, junto al paso de peatones de la escuela infantil A Galiña Azul.

En este caso fue el propio servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 quien alertó al 112 tras recibir el aviso de un vecino de la zona, explicando que el accidente se produjo durante una maniobra marcha atrás del vehículo implicado. En este sentido, la central autonómica detalló que el herido se quejaba de un agudo dolor en la pierna, si bien no hay constancia de su traslado al hospital.