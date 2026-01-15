Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Los bomberos de Ferrol liberan a un conductor atrapado tras sufrir una salida de vía en la AP-9

Apenas unas horas después se registró un atropello en el barrio de Caranza

J. Guzmán
J. Guzmán
15/01/2026 12:30
Durante la primera llamada, el 112 no pudo comunicarse con el alertante
Durante la primera llamada, el 112 no pudo comunicarse con el alertante
Daniel Alexandre
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Un conductor tuvo que ser liberado esta mañana por los profesionales del cuerpo de bomberos de Ferrol tras quedar atrapado en el interior de su vehículo después de sufrir una salida de vía en la AP-9. Según relató el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el accidente se registró poco después de las 06.30 horas a la altura del punto kilométrico 36 del mencionado vial, concretamente junto a la salida 36F de la autopista, que conecta con los barrios de San Xoán y O Boial.

Tal y como detalló la central autonómica, fue otro usuario de la carretera el que alertó del suceso, si bien apunta que, durante esta primera llamada, no fue posible "establecer comunicación verbal" con esta persona por cuestiones técnicas. No obstante, escasos minutos después se recibieron más avisos de otros conductores, que informaban que el accidentado parecía estar atrapado e inconsciente.

Así, desde el 112 se movilizó hasta el punto una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, una dotación de los bomberos ferrolanos y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local. De este modo, los profesionales del parque municipal procedieron a liberar al conductor, tras lo cual fue trasladado por los servicios sanitarios hasta el centro hospitalario de referencia.

Atropello en Caranza

Apenas unas horas después, sobre las diez de la mañana, se registró un segundo accidente, en este caso un atropello en el barrio de Caranza. Según apuntó el Centro Integrado, el suceso tuvo lugar frente al número 4 de la calle Masaia, junto al paso de peatones de la escuela infantil A Galiña Azul.

En este caso fue el propio servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 quien alertó al 112 tras recibir el aviso de un vecino de la zona, explicando que el accidente se produjo durante una maniobra marcha atrás del vehículo implicado. En este sentido, la central autonómica detalló que el herido se quejaba de un agudo dolor en la pierna, si bien no hay constancia de su traslado al hospital.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Tienda de proximidad

Las tiendas de proximidad se consolidan como canal imprescindible para el consumo local en Galicia
Redacción
Participantes en el Club de Debate Alingua en una jornada formativa

Equipos del IES Canido y del Saturnino Montojo se retan en el Club de Debate Alingua 2026
Redacción
El secretario de Estado de Industria y el presidente de Galicia HUB Defensa con socios

Encuentro estratégico entre el secretario de Estado de Industria y Galicia HUB Defensa
Redacción
Imagen de recurso

Teatro Playback en Cedeira: un taller psico-artístico no que as historias propias cobran vida
Redacción