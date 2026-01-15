La Xunta inicia el proceso para rehabilitar tres nuevas viviendas del Plan Rexurbe en Ferrol

La rehabilitación en la calle Rastro se licita en conjunto con la de Argüelles Emilio Cortizas

La Xunta, a través de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, inició hoy jueves el proceso de licitación de tres nuevos inmuebles en el barrio de Ferrol Vello en el marco del Plan Rexurbe. La orden, en la que también se incluyen varios inmuebles en Lugo –incluido el antiguo hospital de San Miguel–, da continuidad a las actuaciones ya en marcha en el entorno ferrolano y permitirá el desarrollo de un total de cuatro hogares de titularidad pública.

Así, como recoge la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, los encargos ferrolanos se centran en el edificio situado en el número 21 de la calle San Francisco –lote 1– y el 6 de Rastro y el 4 de Argüelles –lote 2–, siendo las encargadas de redactar el proyecto las compañías Dosesmas Arquitectos para el primero y Domohomo Design para los dos restantes. De este modo, el primer paquete de actuaciones, que supondrá la creación de dos domicilios, cuenta con un presupuesto de 443.486 euros, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de 18 meses; mientras que el segundo está valorado en 545.756 euros, se completará en 20 mensualidades –en todos los proyectos son cuantías plurianuales–.

A este respecto, la Consellería detalla en el pliego que no se establecen límites ni en el número de lotes al que una empresa puede concurrir ni a un máximo de adjudicaciones por compañía, si bien en el caso de San Francisco, la firma deberá acreditar su solvencia. Cabe recordar, asimismo, que los tres inmuebles forman parte de los 19 iniciales adquiridos por la Xunta en el marco de este plan en 2018, siendo licitada la redacción del de San Francisco el año siguiente, mientras que los de Rastro y Argüelles se postergaron hasta 2022.