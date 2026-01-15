La Mancomunidade retoma por la vía de urgencia la licitación de la gestión del refugio ferrolano de Mougá

El contrato está valorado en más de dos millones y tendrá una duración de dos años D. Alexandre

La Mancomunidade de Concellos de la Ría de Ferrol retomó hoy jueves por la vía de urgencia la licitación de la gestión del refugio de animales de Mougá y de las colonias felinas en el área después de tener que declarar el desistimiento en el anterior proceso.

Según detalla el informe del gerente del organismo supramunicipal, durante la fase de evaluación de las ofertas económicas –concretamente antes de la apertura de sobres con criterios evaluables– se detectó una irregularidad: una de las fórmulas de cálculo de un subcriterio se encontraba incompleta. Así, al tratarse de una infracción “no subsanable” que podría derivar en “perjuicios de difícil reparación, así como indemnizaciones y responsabilidades patrimoniales”, la entidad optó por el desistimiento, que comunicó posteriormente a tanto a los órganos de contratación como a las empresas que participaban en el proceso.

Como se recordará, la licitación de este servicio fue acordada en el pleno de la Mancomunidade el pasado 23 de junio, publicándose cuatro días después el encargo en la Plataforma Estatal –con una corrección el 30 de ese mismo mes–. No obstante, tras detectarse el error, el ente mancomunado paralizó el proceso el 14 de enero, reanudándose ese mismo día con las correspondientes correcciones.

El servicio, valorado en 2.492.766 euros –impuestos incluidos–, tendrá una duración de dos años.