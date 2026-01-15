Mi cuenta

Diario de Ferrol

Educación

La CIG-Ensino denuncia vacantes sin cubrir en la Escola de Idiomas y Concepción Arenal de Ferrol

El sindicato pone el foco, a nivel autonómico, en estos dos casos en la ciudad

Redacción
15/01/2026 22:08
El caso que menciona la CIG-Ensino en la EOI de Ferrol se refiere al departamento de portugués
Daniel Alexandre
La CIG-Ensino, a nivel autonómico, denuncia una falta de personal en las listas de sustitución de varias especialidades educativas, entre las que se encuentran dos menciones concretas a centros de la comarca de Ferrol. Según comunica el sindicato, no queda ningún profesional desocupado en las disciplinas de griego y latín, y es en esta última que se nombra al IES Concepción Arenal, que tendría tres vacantes de interino derivadas de jubilaciones

Asimismo, desde la sección educativa de la CIG recuerdan que, en el pasado mes de diciembre, se abrieron listas en distintas especialidades, entre las que se encontraba el departamento de portugués de la Escola Oficial de Idiomas –EOI–, y “un mes despois están sen resolver provisionalmente e varias vacantes sen cubrir”, que incluirían el caso de la sede de Ferrol.

“A Consellaría era coñecedora desde comezos de curso de que listaxes estaban a piques de esgotarse e de que nalgunhas especialidades hai dificultades para conformalas pola falta de persoal titulado”, señalan desde el sindicato, indicando que la situación se agrava debido a que los sustitutos deben hacer frente a distintos gastos adicionales cubriendo medias jornadas.

Además, la CIG-Ensino apunta que encontrar personas a disposición también es complicado debido a que “o persoal substituto que traballa máis de cinco meses e medio durante o curso siga sen cobrar o verán desde o recorte perpetrado neste dereito no ano 2011”.

